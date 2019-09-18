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中秋起義失敗！郭柯王24天結盟破局　柯文哲留伏筆「這是另一個故事」

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▲▼八二三砲戰紀念音樂饗宴，郭柯王戰機前合照互動。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭柯王結盟僅短短24天就宣告拆夥。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯振中／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘16日釋出不參選2020總統大選，引起外界議論、分析，這一決定也被認為是「郭柯王」結盟破局的象徵。對此，台北市長柯文哲則說，將來還是與郭陣營維持合作關係；是否接受政黨提名，是「另一個故事」，下一個關鍵時間點在「11月22日」。

郭台銘16日投下「不參選2020」的震撼彈，引起外界議論；不過，直到16日上午，郭台銘的核心幕僚蔡沁瑜都還透露，郭董已經找好副手，團隊也準備擴編。

對此，知情人士透露，「郭柯王」三人結盟之初，團隊討論、合作氛圍相當熱絡，但郭陣營私下做了民調後，發現郭柯結盟的支持度能與蔡英文一拼，但加入王金平後，總體支持度會降低，因此郭、柯陣營的人士認為，排除王金平，第三勢力才能發揮。

▼郭台銘投下震撼彈，宣布不參選2020。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲郭台銘「永遠的中華民國派」　1：30感性片萬人湧入！網讚爆：明智的選擇。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

雖然民調結果如此，郭台銘仍對王金平相當尊重，認為王金平能夠位團隊加分；不過三人合體後，幾乎都是郭、柯陣營主導事項，把王金平的團隊冷落在一旁。

對於「郭台銘不選」的原因，《東森新聞》分析，主要原因有2點，分別是：

一、郭董相當注重大數據、數字資料；近期的民調數字可以發現，就算與柯文哲合作，柯粉也不一定能夠轉移到郭台銘身上。

二、雖然王金平在地方組織有深厚的實力，但王仍是國民黨籍，郭台銘已經宣布退黨，如果王要支持郭，很難整合地方組織。

▼《東森新聞》分析，郭柯王的合作仍存在一定的困難，因此郭才宣布不選。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼八二三砲戰紀念音樂饗宴，郭柯王戰機前合照互動。（圖／記者湯興漢攝）

此外，有消息指出，郭台銘的弟弟郭台強與企業界的朋友餐敘時曾說明，哥哥可能不會參選；柯文哲16日上午被問到「郭是否參選」時，也沒有辦法具體回答。

柯文哲日前接受東森節目《平論無雙》採訪時曾說，如果郭台銘在最後一刻才宣布不選，那根本沒有辦法準備，「我們來不及，我們總不能說剩下3分鐘去找個副總統，資料備好都來不及啊，下一個關鍵點是11月22號。」

郭台銘宣布不選後，柯文哲的動向也令人相當好奇，柯的「國師團」友人17日陸續湧入市長室，力勸柯文哲在時間截止前登記參選，與反對柯文哲參選的幕僚上演「搶柯大戰」。

雖然柯文哲有在中選會現身，但沒有領表登記，只是去接雙親回家。此外，柯文哲稍早被問到「是否爭取政黨提名」時，笑著回應「那又是另外一個故事了（This is another story）」，似乎留下了伏筆。

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▼柯文哲被問「政黨提名」時笑稱「這是另一個故事」。（圖／東森新聞）

▲▼總統大選還有望？柯文哲被問「政黨提名」　笑：這是另一個故事。（圖／東森新聞）

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