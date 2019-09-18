郭台銘退選韓國瑜「軟著陸墊背」被抽走了　李正皓：韓腦袋一片空白

▲李正皓形容，郭台銘退選，對韓國瑜而言就像是墜樓時軟墊被抽走。（圖／翻攝自「關鍵時刻」）



記者林彥臣／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘16日晚間宣布不投入2020總統大選，在政壇拋下震撼彈。政論節目《關鍵時刻》分析，郭台銘不選才是「復仇的開始」，連韓國瑜陣營第一時間都震驚到聲明難產。國民黨草協聯盟發起人李正皓以「墜樓的軟墊被抽走」，來形容郭台銘退選對韓國瑜產生的衝擊。

▲劉寶傑說，郭台銘棄選後，國民黨的腥風血雨才要開始。（圖／翻攝自「關鍵時刻」）



主持人劉寶傑指出，郭台銘宣布不參加2020總統大選的聯署，韓粉歡欣鼓舞，國民黨給予高度的肯定，但是韓國瑜陣營非常得忐忑不安，表面上國民黨解開了一個定時炸彈，可是一個更可怕的腥風血雨就開始了，因為在一對一的民調裡面，韓國瑜都是居於落後，而且差距越來越大，如果有郭台銘參選，還有責任可以推，還有對象可以抱怨，可當所有的障礙推除後，韓國瑜就必須自己面對蔡英文，如果國民黨被血洗、大敗後，那之後將面臨怎樣的腥風血雨。

李正皓指出，想像一個畫面，當人要墜樓覺得自己要粉身碎骨的時候，可是下面有個軟墊、有個軟著陸的墊子，心裡該有多踏實，可在墜樓的前一秒，軟墊拿走了，在那一秒鐘，腦袋肯定是一片空白的！

李正皓說，過去國民黨在三腳督的狀態之下，所有人都認為郭台銘是戰犯，韓國瑜選輸是郭台銘出來攪局，國民黨分裂是郭台銘出來鬧，所有北部菁英都是韓國瑜的墊子，他口中的北部權貴都穩穩妥妥在地上等韓國瑜落地，可是這些人不是笨蛋耶，「我為什麼要當你韓國瑜的墊子？」

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李正皓說，當郭台銘晚間突然發一個聲明，「我不選了，我不當你韓國瑜的墊子了」，當天韓國瑜陣營有多大的恍惚？

▲李正皓曝光韓國瑜選辦媒體群組的對話。（圖／翻攝自「關鍵時刻」）



李正皓曝光韓國瑜選辦媒體群組的對話內容，其中可見發言人在晚間11點43分說，「以上選辦說法，韓市長本人聲明稍後公布」，但直到12點36分，將近1個小時之後才回應媒體，「請以選辦聲明為主，今晚不發市長本人聲明」，可見寫了一個小時，腦袋一片空白寫不出東西來。

李正皓說，有政治敏感度的人都知道，如果郭台銘要選，一定是隔天開一個正大光明的記者會，晚上10點半說晚一點會有聲明，其實九成就知道不選了，正常的幕僚10點半就會開始作業，如今作業到12點半，2個小時寫不出一篇聲明，明明這個聲明不用長篇大論，200~300字就夠了，正是因為腦袋一片空白，「原本那個軟著陸的墊子不見了。」

▲李正皓認為，蔡英文與韓國瑜一對一，就像是洋槍大炮對義和團。（圖／翻攝自「關鍵時刻」）



李正皓認為，韓國瑜原本期待的是一個三腳督的泥巴戰，韓國瑜不需要打蔡英文，蔡英文跟韓沒有關係，韓的對手是郭台銘，不斷號召韓粉去炮轟郭台銘，現在郭台銘抽走了，韓國瑜等於從三腳督泥巴戰，被迫站上擂台上打一對一的割喉戰。

▲李正皓表示，現在一對一民調韓國瑜輸16%。（圖／翻攝自「關鍵時刻」）



李正皓說，這差別有多大，韓國瑜旁邊那些韓粉是義和團，蔡英文非常會選舉，她旁邊叫做洋槍大炮，洋槍大炮對義和團那個選舉，該有多慘烈？過去國民黨包含她自己在內，都有一點鴕鳥心態，看民調都忽略一對一那個不看，直接看那個三腳督，安慰自己「才輸5%、才輸6%，我們棄保之後還會贏，可是一對一民調我們輸16%耶！」