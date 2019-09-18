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獨／高雄寵物店深夜遭砸「顧客被捅一刀」　監視器還原恐怖畫面

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地方中心／高雄報導

高雄市前鎮區一間寵物店17日深夜遭十幾名男子包圍，持棍棒猛砸玻璃門，店內顧客出來查看情況，竟還遭對方刺傷。寵物店老闆娘心有餘悸地說，她不認識逞凶的一行人，也不清楚對方的動機，但客人應該是胸部被劃了一刀，送往醫院救治。

監視器畫面顯示，三名男子拿著棍棒往寵物店的玻璃門上猛砸，下手之狠就連監視器都錄到現場發出「鏘、鏘...」的聲響。不過，這還不是最誇張的，隨後一部黑色轎車直接開上了人行道，見到寵物店有一名男顧客出來查看，立刻就是一刀。

▲高雄市一間寵物店遭到一群男子持棍棒砸玻璃門，甚至還有車開上人行道，一名男顧客受傷 。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄一間寵物店深夜遭一群男子持棍攻擊，猛敲玻璃門。（圖／地方中心翻攝）

寵物店老闆娘回想這整件事時，聲音仍不時顫抖。她說，「我們就坐在櫃檯聊天，一開始以為有人在開槍或是什麼，因為聲音非常的大聲，就有一個好心的顧客替我們出去看，結果他就受傷了，因為我們很緊張，我們就跑去後面躲起來，等到他們離開了之後，我們才出來看，也不知道是怎麼回事。」

老闆娘說，她事後調閱監視器畫面，發現對方拿著球棒一直敲打玻璃，但她根本不知道是誰，雙方也不認識。至於受傷顧客的情況，老闆娘表示，「胸口下方被捅了一刀，當時他的血是用噴的，就是路人先看到，然後進到我們店裡，人是直接躺在我們前面那邊，就是流非常多血，就拿衛生紙幫他壓著，等救護車來這樣子。」

▲高雄市一間寵物店遭到一群男子持棍棒砸玻璃門，甚至還有車開上人行道，一名男顧客受傷 。（圖／地方中心翻攝）

▲老闆娘表示，不認識這群凶神惡煞的男子，也不清楚對方動機。（圖／地方中心翻攝）

這家被砸的寵物店，平常在臉書上頭就有在進行直播，主要是在做公益認養，宣導結紮等活動，為何會有人在17日深夜10點多來砸店，目前警方已經著手偵辦。

▲高雄市一間寵物店遭到一群男子持棍棒砸玻璃門，甚至還有車開上人行道，一名男顧客受傷 。（圖／地方中心翻攝）

▲店內男客好心出來查看，卻當場遭惡煞砍傷。（圖／地方中心翻攝）

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