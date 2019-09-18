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「我們不要跟台灣斷交！」索羅門人民遊行挺台　狂揮青天白日旗

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▲▼政府與台斷交「承認一中」！索羅門人民上街抗議：請留住台灣。（圖／翻攝自I am from Honiara, Solomon Islands臉書）

▲索羅門人民遊行挺台，揮舞青天白日旗。（圖／翻攝自I am from Honiara, Solomon Islands臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

索羅門群島16日正式宣布與中華民國斷交，同時發布聲明承認一中原則，預計與中華人民共和國建交。索國人民不滿政府的決定，多數在網路上留言表達反對，17日更發起一場和平抗議，舉起「支持台灣」、「對中國（五星旗）說不」等標語上街遊行，表達對我國的支持。

▲▼政府與台斷交「承認一中」！索羅門人民上街抗議：請留住台灣。（圖／翻攝自I am from Honiara, Solomon Islands臉書）

▲▼政府與台斷交「承認一中」！索羅門人民上街抗議：請留住台灣。（圖／翻攝自I am from Honiara, Solomon Islands臉書）

▲索羅門群島的民眾上街抗議政府與台灣斷交。（圖／翻攝自I am from Honiara, Solomon Islands臉書）

一個由索羅門人經營的臉書粉絲團17日分享消息，指稱有民眾在馬萊塔省（Malaita）奧基（Auki）抗議政府與台斷交的決定。該粉專也寫下「我深深為抵抗霸凌、為民主挺身的台灣驕傲，我也為我國失去一個如此好的朋友感觸良多」、「索羅門群島是需要被幫助，但沒有了台灣，一切都不再相同。」

許多索羅門民眾有感而發，在照片下方留言，「謝謝台灣36年來的慷慨支持，我們永遠不會忘記我們之間的良好關係」、「我們欠台灣人好多，上帝保佑你們的國家和人民」、「期待2024年我們換總統後，可以有所改變」、「這真的讓人感觸良多」、「這不是我們的選擇，是幾個愚蠢的國會議員」、「台灣才是我們真正的朋友。」

▲▼政府與台斷交「承認一中」！索羅門人民上街抗議：請留住台灣。（圖／翻攝自I am from Honiara, Solomon Islands臉書）

▲索羅門群島的民眾上街抗議政府與台灣斷交。（圖／翻攝自I am from Honiara, Solomon Islands臉書）

曾經在索國進行田野工作的中研院民族所郭佩宜也在臉書轉貼該消息，看著照片中的群眾綁著黃絲帶，車上貼著索國與台灣的國旗、兩隻手相互緊握的布條，讓她相當感動。她說「馬萊塔省是我做田野的地方，看著照片中熟悉的街道，熟悉的群眾，熟悉的人情，滿滿的感謝。」

郭佩宜也勸，有許多台灣人看見兩國斷交的消息後，就跑到索國的社群網路去發洩，酸「省錢嘍」、「不用再大灑幣」等語，這樣反而會喪失了索國人民的友誼，合理化那些政治人物的決定，「其實索國多數人民都是支持台灣的，社群網路上的年輕人尤其如此，但該國政治人物的決定，他們很不同意卻也無能為力，他們也很擔心國家的未來。」

她認為，台灣如果真的是索羅門36年來的好友，就應該展現出「朋友」該有的樣子，並且讓全世界的友邦看見，儘管「在國際政治的角力舞台上，談真誠、談友誼，可能太天真，但我相信那是台灣的核心價值」、「即使大環境捉弄，緣份有限，未來還是可能再相見。我們現在的一言一行，就是在為未來鋪路。」

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