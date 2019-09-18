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解放軍「西安號」驅逐艦進入印度洋　印度P-8I全程跟拍

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▲▼印度海軍P-8I拍下解放軍西安艦。（圖／翻攝自印度海軍）

▲印度海軍P-8I拍下解放軍西安艦。（圖／翻攝自印度海軍）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍海軍在印度洋活動日趨頻繁，印度海軍9月上旬成功追蹤到中國海軍「西安號」飛彈驅逐艦和一艘飛彈巡防艦靠近印度海域，引起印度軍方警覺。

今日印度電視台（India Today TV）報導，印度海軍P-8I海上偵察機9月上旬進入斯里蘭卡水域前，在靠近印度的印度洋海域追蹤到解放軍海軍「西安號」飛彈驅逐艦和一艘飛彈巡防艦，並全程跟拍。此前，印度海軍P-8I已經多次探測、追蹤到解放軍軍艦，甚至是核動力潛艦。

印度軍方指出，印度海軍P-8I原本追蹤另一艘解放軍海軍巡防艦，這艘巡防艦對外宣稱是部署在亞丁灣的反海盜護航特遣隊中的一艘軍艦，目的是保護來往的中國商船。

由於愈來愈多中國軍艦和潛艦在印度洋活動，印度海軍正密切關注印度洋海域的所有中國船隻，只要解放軍軍艦從麻六甲海峽進入印度洋，印度海軍就會立刻監控這些軍艦的活動。

印度海軍司令辛赫（Karambir Singh）7月出席海軍與印度工商協會（Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry）舉辦的造船研討會時曾指出，印度必須因應中國迅速擴張的軍力，特別是在印度洋地區不斷增加的中國海軍活動。

因應中國海上威脅，印度已頒布「2015至2030年印度海軍本土化計畫」，不但向美採購可巡邏印度洋的海上偵察機和無人機，也正加速27艘軍艦與潛艦的建造，且在波斯灣至麻六甲海峽的印度洋地區部署12到15艘軍艦，全天候巡航且駐守印度洋出入口。另外，印度今年1月也在扼守麻六甲海峽、印度洋要道的安達曼與尼古巴群島（Andaman and Nicobar Islands）啟用島上第3個海軍航空基地，監視解放軍軍艦動態。

▲中國海軍153號西安艦。（圖／翻攝自大陸網站）

▲中國海軍153號西安艦。（圖／翻攝自大陸網站）

據了解，「西安號」飛彈驅逐艦屬於中國海軍052C型驅逐艦，是中國海軍首次裝備具有主動式相位陣列雷達及垂直發射系統的第三代飛彈驅逐艦。解放軍宣稱，該型戰艦服役後，是海軍首次擁有遠端區域防空能力，因此被中國媒體稱為「中華神盾」。

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「西安號」配備300公里射程的鷹擊62反艦飛彈和射程150公里的鷹擊-83飛彈、魚雷等武器系統，對印度海軍構成威脅。

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