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北風起全台下探24度！2低壓恐成颱「模擬2條路徑」逼近　北台雨一周

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▲▼北風起全台下探24度！2低壓恐成颱「模擬2條路徑」逼近　北台雨一周。（圖／中央氣象局）

▲2低壓恐成颱，區域數值模式預估向北路過。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

一陣秋雨一陣涼，中央氣象局表示，南海和菲律賓東方海面各有一個低壓系統，2個低壓雲系正整合中，可能有颱風發展，台灣則受東北風影響，各地早晚秋涼下探24度，迎風面桃園以北及宜蘭有短暫陣雨。前預報中心主任吳德榮指出，季風低壓發展受限制，是否順利發展還得觀察，且電腦模擬路徑分歧，若較靠近台灣，降雨更明顯、也會更冷。

吳德榮在《三立準氣象》預報，台灣東側有一個大季風低壓，垂直風切大，屬於東北風，但較強的雲層被吹到西南邊，導致結構不一致，低壓發展受限制，是否順利發展還得觀察，但海面水氣順著影響台灣，天氣兩片天，迎風面易雨較涼，背風面較乾、偶雨，氣溫高。

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▲▼北風起全台下探24度！2低壓恐成颱「模擬2條路徑」逼近　北台雨一周。（圖／中央氣象局）

▲▼北風起全台下探24度！2低壓恐成颱「模擬2條路徑」逼近　北台雨一周。（圖／中央氣象局）

▲▼北風起全台下探24度！2低壓恐成颱「模擬2條路徑」逼近　北台雨一周。（圖／中央氣象局）

▲北風起「全台下探24度」！北台易雨一周。（圖／中央氣象局）

依據電腦模擬，吳德榮指出，美方預估低壓2中心都往北走，台灣主要還是受東北風影響，未來天氣類似，迎風面易雨較涼；歐洲則預估，低壓中心將越來越往台灣靠近，帶來水氣較多，涼空氣也較多，就會帶來較多降雨。不過電腦模擬有不確定性存在，尤其是碰到季風低壓，目前結果分歧，仍待觀察未來動態。

氣象局則預報，18日台灣附近依然為東北風，迎風面桃園以北及宜蘭有短暫陣雨，北部其他地區有局部短暫陣雨，花東、恆春半島有零星降雨，清晨南部沿海地區也有零星短暫陣雨。背風面的中南部白天多雲到晴，午後南部地區及中部山區局部短暫雷陣雨。各地早晚有秋涼感覺，低溫24至25度，高溫在28到33度左右，中南部日夜溫差較大。

「北風起，像秋天說嗨！」氣象局表示，19至23日（周四至下周一）低壓帶配合東北風影響，水氣較多，北部、南部、東半部地區都有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後山區局部短暫陣雨；24日北東仍有局部短暫陣雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區也有局部短暫陣雨。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼南海、菲東2低壓恐成颱，模擬2條路徑逼近。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲▼北風起全台下探24度！2低壓恐成颱「模擬2條路徑」逼近　北台雨一周。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲▼北風起全台下探24度！2低壓恐成颱「模擬2條路徑」逼近　北台雨一周。（圖／翻攝tropicaltidbits）

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