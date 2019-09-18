26歲女會計泡熱水澡…充電中手機掉進浴缸　活活被電死

▲女會計師葉甫根尼婭在浴室充電手機，結果不幸觸電身亡。（圖／翻攝自當事人VK／下同）



記者王致凱／綜合報導

俄羅斯一名26歲女會計師葉甫根尼婭（Evgenia Shulyatyeva），近日在家中疑似一邊泡澡一邊滑手機，結果不慎把正在充電的電話掉入浴缸中。母親發覺不對勁，進入浴室查看時，葉甫根尼婭已經觸電身亡。

根據俄羅斯新聞網站ridus.com報導，這起命案發生在9月14日，葉甫根尼婭當天在基洛夫州基羅伏契佩鎮（Kirovo-Chepetsk）家中泡澡時觸電死亡。俄羅斯警方調查後認為，葉甫根尼婭當時疑似一邊泡澡一邊使用手機，結果連著充電線的手機不慎掉入水中，導致她當場觸電斃命。

英國《每日星報》（Daily Star）報導，基羅伏契佩鎮位於俄羅斯首都東北方約600英哩（約965公里）路程外，葉甫根尼婭的葬禮定於18日於鎮上舉行。葉甫根尼婭的閨蜜們紛紛到她的社群網路頁面上留言悼念，其中一名友人寫道，「好好睡一覺吧，你永遠活在我們心中」。

報導指出，雖然並不清楚事發時葉甫根尼婭是否真的有拿起手機使用，或是單純放在浴室充電而不慎滑落浴缸，但俄羅斯近期類似事件層出不窮；最近在謝羅夫鎮（Serov）也發生一名10歲女童命案，死因同樣是手機掉入浴缸而被活活電死。

此外，今年7月間，俄羅斯一名17歲少年一邊泡澡一邊用充電中的手機聽音樂，結果也觸電而死；與此同時，還有一名20歲超商女員工，被人發現死亡在浴缸中，去世時手上還拿著手機。去年12月，剛取得全國搏擊冠軍的15歲少女伊琳娜（Irina Rybnikova），也是泡澡時遭充電中的iPhone電死。

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