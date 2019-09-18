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台鐵釋出基隆車站旁4200坪土地！　北台灣「消費新天地」要來了

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▲▼基隆火車站周邊開發案。（圖／鐵道局提供）

▲台鐵釋出基隆火車站旁約4,200坪土地，由交通部依促參法規定委由基隆市政府辦理公開徵求民間自提投資規劃方案。（圖／鐵道局提供）

記者賴文萱／台北報導

為促進基隆火車站周邊商業活動發展、市民轉乘停車便利，台鐵釋出約4,200坪土地，由交通部依促參法規定委由基隆市政府辦理公開徵求民間自提投資規劃方案，能加速公共建設推動。未來可望將基隆火車站從「交通中心」轉變為「商業中心」，甚至北台灣的「消費新天地」，提供多元化生活服務機能，包括旅運、休閒、購物、餐飲、停車等。

▲▼台鐵基隆火車站開發案。（圖／台鐵提供）

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▲交通部、台鐵局及基隆市政府舉辦「基隆市基隆火車站南側停車場興建營運移轉案」委託開發行政契約簽約典禮。（圖／台鐵提供）

交通部、台鐵局及基隆市政府17日舉辦「基隆市基隆火車站南側停車場興建營運移轉案」委託開發行政契約簽約典禮。該開發案是因基隆火車站於104年6月底通車，中山陸橋南側至忠四路段之鐵軌兩側（原臨時軌使用）範圍騰空後，面積約有4,200坪，目前作臨時停車場使用。

▲▼基隆火車站周邊開發案。（圖／鐵道局提供）

▲基隆火車站周邊土地開發示意圖。（圖／鐵道局提供）

為長期有效解決車站周遭停車空間不足之問題，並提供旅客轉乘及促進地方商業活絡，這次由台鐵局提供土地，並由交通部依促參法規定委由基隆市政府辦理公開徵求民間自提投資規劃方案，能加速公共建設推動。

台鐵局長張政源指出，該案創造了鐵道資產活化上「3個第一」，除了是第一個以軌道上方作多目標使用，以停車場為公共建設主體，商業空間為附屬事業開發，為多目標使用辦法與促參法融合運用之示範案例。

此外，也是第一個委託地方政府協助辦理規劃與招商作業，與市政府合作推展「以大眾運輸為導向的都市發展（TOD）」及「車站城市」的案例，以車站周邊土地釋出作多目標之開發，藉以帶動都市發展。最後，更是第一個由交通部、台鐵局與基隆市政府簽訂委託開發行政契約招商，共同推動鐵道資產活化。

▲▼台鐵基隆火車站開發案。（圖／台鐵提供）

▲台鐵局長張政源指出，該案創造了鐵道資產活化上「3個第一」。（圖／台鐵提供）

張政源說，該案未來將提供多元化生活服務機能，包括旅運、休閒、購物、餐飲、停車，使用者不僅僅是旅客，同時涵蓋市民，甚至是遠道火車前來的消費者。

未來基隆火車站將從「交通中心」轉變為「商業中心」、「生活中心」，甚至是區域性的「經濟中心」、北台灣的「消費新天地」，也是基隆市的新地標。

▲▼基隆火車站周邊開發案。（圖／鐵道局提供）

▲基隆火車站可望藉由周邊開發，轉變為北台灣的「消費新天地」。（圖／鐵道局提供）

台鐵表示，這次台鐵與中央、地方首次攜手合作，共同推動鐵道資產活化，解決車站周邊停車需求及帶動都市更新發展的一個標竿範例，也正式揭開軌道經濟4.0新時代的序幕。未來台鐵於車站周邊的相關土地都會積極促成與地方政府合作，車站的開發將與城市建設作更緊密的結合，共同朝向共存共榮的發展目標而努力。

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