　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

災害管理國際研討會7國代表齊聚新北　侯友宜：與國際接軌守護市民

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 災害管理國際研討會7國代表齊聚新北 侯友宜：與國際接軌守護市民。（圖／新北市政府提供）

▲ 災害管理國際研討會7國代表齊聚新北，一同交流災防經驗。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜17日主持「新北市2019災害管理國際研討會」開幕式，歡迎來自國內外的災害防救機關首長、專家學者、實務工作者齊聚一堂，共同分享災防經驗，讓新北市的災防觀念與國際接軌，守護市民生命安全。

這次研討會參與的國際友人眾多，除了邀請來自英國、美國、日本、韓國、新加坡、紐西蘭、歐盟等7國8位災防機關官員、專家與會，我內政部消防署署長陳文龍也代表中央前往致詞。侯友宜期許，透過研討會交流學習，汲取國際災防經驗、精進災害防救技能。

▲ 災害管理國際研討會7國代表齊聚新北 侯友宜：與國際接軌守護市民。（圖／新北市政府提供）

▲ 侯友宜表示，核電廠位在新北市，更需要重視核能安全。

侯友宜表示，近年來極端氣候造成的天災及人為災難，都成為防災救災相當重要的挑戰。新北市發生過很多種類型的災害，除了山坡地崩塌、豪雨造成積淹水、地震及颱風等天災外，也因為核電廠位在新北市，更需要重視核能安全。

侯友宜說，新北市以科技建置「全災型智慧化監控中心」，提升災害預警、災點及災情研判，希望將災害降到最低。他代表新北市400萬市民，衷心感謝國際友人分享災害防救運作機制，也透過各種實務經驗交流，精進了新北市的災害防救觀念，拓展防災視野、強化防災體系、提升防災效能，讓市民生活更安心、更有保障。

▲ 災害管理國際研討會7國代表齊聚新北 侯友宜：與國際接軌守護市民。（圖／新北市政府提供）

▲7國代表透過各種實務經驗交流，精進新北市的災害防救觀念。

消防署署長陳文龍表示，中央一直檢討如何將防災做得更好，也持續推動許多措施，包括演練情境、災害通報、社會溝通等。目前新北市在災防工作的成績非常優異、積極，往往其他縣市還尚未開始實施，新北市就率先執行，在相關業務與演習表現也常是全國第一，中央將與新北持續合作，與國人共同面對極端氣候所帶來的災害。

新北市消防局指出，鑑於全球面臨日益艱鉅的複合型災害，為了強化新北市防災的能量，讓更多民眾親身參與防災事務，新北積極強化社區自主防災意識、提升企業防災能力、創新防災宣導、開發與應用防災新科技等工作努力邁進。

ET快訊
檢舉達人住30樓「大砲拍違停」！駕駛回頭一看秒傻眼
iPhone 11實測出爐！3D Touch改回「長按」　1
郭台銘副手人選曝光！感恩影片45秒處現身
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

災害管理國際研討會7國代表齊聚新北　侯友宜：與國際接軌守護市民

新北培訓樹木修剪高手　樹木修剪認證課程17日開放報名

秋冬補助遊嘉義　名字內含嘉、義多間飯店優惠加碼送

全國好茶在新北　各路採茶好手齊聚坪林拚技藝

用戶快儲水！雲林縣斗六市近千戶19日起停水3天　日停10小時

嘉市動保教育園區啟用 　百餘隻貓狗受惠入住

恆隆行捐贈78台空氣清淨機　15所幼兒園兩千多名幼童受惠

認識家庭服務中心？　桃市舉辦9場大型宣導活動

朴子轉運站防淹水增高60公分　未來將納入16公車路線

嘉縣環境清潔競賽　市場、道路、公園與公廁無預警考核

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

最萌小小兵！4歲娃全裝扮禮兵 完美拷貝操槍動作網讚：有前途

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

【聲林之王2】 EP4 精華｜陳瑽忘我演唱《未接來電》 老蕭信默契建議:自然就好

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

攝影實錄！主人外出留狗寶貝在家 汪3小時沒熟睡...門口趴坐痴等門

燒臘店新機車半夜遭浪浪「撕毀」　老闆一看監視器傻眼：該向誰索賠

災害管理國際研討會7國代表齊聚新北　侯友宜：與國際接軌守護市民

新北培訓樹木修剪高手　樹木修剪認證課程17日開放報名

秋冬補助遊嘉義　名字內含嘉、義多間飯店優惠加碼送

全國好茶在新北　各路採茶好手齊聚坪林拚技藝

用戶快儲水！雲林縣斗六市近千戶19日起停水3天　日停10小時

嘉市動保教育園區啟用 　百餘隻貓狗受惠入住

恆隆行捐贈78台空氣清淨機　15所幼兒園兩千多名幼童受惠

認識家庭服務中心？　桃市舉辦9場大型宣導活動

朴子轉運站防淹水增高60公分　未來將納入16公車路線

嘉縣環境清潔競賽　市場、道路、公園與公廁無預警考核

生活壞習慣讓私密處黑黑、飄異味　必學3招保養讓妹妹變乖

半夜接錦新大樓單！電梯上下後停B1　打開一面白牆...外送員嚇到腿軟

謝金燕被酸「拿出作品」罕見動怒！　霸氣反擊：對得起你？

5歲安德里爆喜訊：女生說要跟我結婚！　「超專業答案」網笑翻

「獎學金廣告」推郭董金句！極切合時事讓他狂笑　網友：特別有說服力

災害管理國際研討會7國代表齊聚新北　侯友宜：與國際接軌守護市民

「36H巨球」真人泰迪熊！　極細帶比基尼渾圓「8字奶」包不住…網：最兇熊熊

活性碳口罩阻隔效果比「醫用」好？　專家點出各自優缺點

台鐵釋出基隆車站旁4200坪土地！　北台灣「消費新天地」要來了

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

地方熱門新聞

帥氣男入住背包客旅店　慘遭「豆..

災害管理國際研討會7國代表齊聚..

不二坊宣布公休4天！蛋黃酥代購..

秋冬遊嘉義名字內含嘉、義加碼送

三峽國光青年社會住宅開跑

琉璃蟻入侵南台灣　居民晚上不敢..

陸生尋親　警憑「1張舊照」搞定

《ETtoday新聞雲》最新民..

營建公司主任　偕妻種產銷履歷紅..

快儲水！雲林縣斗六市近千戶19..

樹木修剪認證課程17日開放報名

中壢連18年封街！萬人烤肉壯觀..

全國首創可移動式自行車道

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

更多熱門

相關新聞

汐止大同路調整分隔島　增為4線車道

新北市政府為改善汐止大同路、新台五路口尖峰時段壅塞情況，新北市交通局協調養工處調整大同路分隔島位置，進行車道調整，往北市南港方向增加1線直行車道後，工程17日完工，回堵車潮從約600公尺縮減到250公尺，有效紓解尖峰時段龐大直行車流。

樹木修剪認證課程17日開放報名

萬里分館漁村走讀　免費牽罟體驗

全國採茶好手齊聚坪林拚技藝

新北青年就業三箭　協助青年尋職

關鍵字：

新北消防研討會災防

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／iKON前隊長B.I承認有吸毒變嫌疑犯

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

垃圾袋塞瓦斯罐　他喊：會害死人

總統被連署人登記截止　共8組人申請

辦公室小野付錢和解！供被炸死少女家屬「吃穿不愁」

地勤忍10年曝「人品最差韓星」

21歲女大生「熬夜上網」爆瘦　醫嘆：癌末了

檢舉達人住30樓　「大砲」拍違停

一開門血腥味撲鼻　新北人魔血泊中冷酷吃便當

一次訂31杯飲料！外送員教一招：30分鐘可喝到

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...當天還加價

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

喵守排水孔持續2年　後腦勺超萌

國中妹得糖尿病！媽一掀床全懂了

更多

最夯影音

更多

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

最萌小小兵！4歲娃全裝扮禮兵 完美拷貝操槍動作網讚：有前途

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面