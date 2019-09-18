災害管理國際研討會7國代表齊聚新北　侯友宜：與國際接軌守護市民

▲ 災害管理國際研討會7國代表齊聚新北，一同交流災防經驗。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜17日主持「新北市2019災害管理國際研討會」開幕式，歡迎來自國內外的災害防救機關首長、專家學者、實務工作者齊聚一堂，共同分享災防經驗，讓新北市的災防觀念與國際接軌，守護市民生命安全。

這次研討會參與的國際友人眾多，除了邀請來自英國、美國、日本、韓國、新加坡、紐西蘭、歐盟等7國8位災防機關官員、專家與會，我內政部消防署署長陳文龍也代表中央前往致詞。侯友宜期許，透過研討會交流學習，汲取國際災防經驗、精進災害防救技能。

▲ 侯友宜表示，核電廠位在新北市，更需要重視核能安全。

侯友宜表示，近年來極端氣候造成的天災及人為災難，都成為防災救災相當重要的挑戰。新北市發生過很多種類型的災害，除了山坡地崩塌、豪雨造成積淹水、地震及颱風等天災外，也因為核電廠位在新北市，更需要重視核能安全。

侯友宜說，新北市以科技建置「全災型智慧化監控中心」，提升災害預警、災點及災情研判，希望將災害降到最低。他代表新北市400萬市民，衷心感謝國際友人分享災害防救運作機制，也透過各種實務經驗交流，精進了新北市的災害防救觀念，拓展防災視野、強化防災體系、提升防災效能，讓市民生活更安心、更有保障。

▲7國代表透過各種實務經驗交流，精進新北市的災害防救觀念。

消防署署長陳文龍表示，中央一直檢討如何將防災做得更好，也持續推動許多措施，包括演練情境、災害通報、社會溝通等。目前新北市在災防工作的成績非常優異、積極，往往其他縣市還尚未開始實施，新北市就率先執行，在相關業務與演習表現也常是全國第一，中央將與新北持續合作，與國人共同面對極端氣候所帶來的災害。

新北市消防局指出，鑑於全球面臨日益艱鉅的複合型災害，為了強化新北市防災的能量，讓更多民眾親身參與防災事務，新北積極強化社區自主防災意識、提升企業防災能力、創新防災宣導、開發與應用防災新科技等工作努力邁進。