「獎學金廣告」推郭董金句！極切合時事讓他狂笑　網友：特別有說服力

▲臉書粉專「鴻海獎學鯨」分享一張廣告圖，因為切合時事的哏讓網友覺得相當逗趣。（圖／翻攝自鴻海獎學鯨）

網搜小組／趙蔡州報導

鴻海創辦人郭台銘16日宣布不參選2020總統大選，消息在社會各界投下一顆震撼彈。一名網友17日在批踢踢表示，他滑臉書時看見一張「鴻海獎學鯨」廣告圖，極度切合時事的哏讓他覺得相當逗趣。其他網友也紛紛留言「他說出來特別有說服力」、「用行動來證明自己的金句。」

原PO在批踢踢貼出一張臉書粉專「鴻海獎學鯨」的廣告圖，內容是郭董的個人照配上一個金句，句子則寫下「打敗你的不是別人，是自己的放棄」。極度切合時事的哏讓他直呼，「原來郭董從今年開始一連串的動作，只是為了宣傳自家的獎學金，貧窮限制了我的想像。」

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▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

其他網友看了也紛紛留言，「他說出來特別有說服力」、「用行動來證明自己的金句」、「說到做到的男人，親自示範」、「好正面，可以」、「可以，這個我服」、「說到做到，我佩服」、「真是很認真宣傳」、「這宣傳期好久啊」、「這廣告真的是太樸實無華了。」

其實郭台銘16日宣布不參選後，許多支持者紛紛在臉書表達惋惜之意，有人說「全臺的希望沒了」、「我家明年全投廢票」、「台灣又要苦4年了」、「支持郭董繼續從商，繼續說好話行善事，媽祖保佑您」、「奉獻社會不一定要參政，退出未必是壞事，郭董加油。」