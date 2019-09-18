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唐鳳弟宮廟強吻女童4次　媒體追問和解進度...律師說別拍了

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記者羅志華／台北報導

行政院政委唐鳳胞弟唐宗浩於2018年9月間，帶3歲兒子到淡水某太子廟玩，見廟裡1位4歲女童乖巧可愛，竟趁女童母親在旁帶小孩不注意時，於短短4分鐘內4度抱住女童嘴對嘴強吻；可憐的小妹妹懵懂無知，還搞不清楚眼前這位「大叔」到底對自己做了什麼，只能憑著本能把嘴邊的口水抹掉…唐宗浩18日在母親陪同下至士院出庭，離開時面對提問低調不願回答，委任律師也相當「盡責」，面對記者時急忙揮手表示「別再拍了」。

▲▼唐鳳弟唐宗浩9/18士願出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲行政院政委唐鳳胞弟唐宗浩，於2018年9月間在淡水某太子廟強吻女童，9/18到士院二度出庭，面對記者提問低調不願回應。（圖／記者羅志華攝）

唐宗浩於2018年9月19日晚間，帶3歲兒子到淡水某太子廟玩耍，見1位少婦帶著4歲及2歲的小姐妹在廟裡休息，他一邊盯著4歲女童，一邊注意少婦的動向，並趁少婦忙著照顧2歲女兒時，在角落將4歲女童抱起，直接把一張充滿鬍渣的大嘴湊上女童的小嘴；3歲的兒子以為爸爸在跟小姐姐玩，4歲女童也搞不清楚狀況，就這麼讓唐宗浩在4分鐘內逞慾4次，直到女童母親見狀大聲喝斥，唐宗浩才趕緊收手。

▲▼淡水女童遭強吻。（圖／翻攝自細說淡水臉說）

▲檢方調閱監視器畫面，依加重強制猥褻罪起訴唐宗浩。（圖／翻攝自細說淡水臉說）

事後女童父親在臉書PO文，「有位男性帶著小孩來玩耍，居然莫名其妙靠近我女兒」，並調閱監視器提告；唐宗浩趕緊道歉澄清，「我自己沒有惡意，也沒有其他意思，只是這舉動沒先詢問孩子與媽媽同意，是我的疏忽與不禮貌」，檢方根據監視器畫面，依加重強制猥褻罪嫌將唐宗浩起訴。唐宗浩事後表現誠意，積極想與女童父母和解，但對方不甘女兒被糟蹋，目前仍未達成共識。唐宗浩與母親離開士院時，對「目前審理進度」、「是否有與對方談和解」皆不願回答，記者進一步追問律師案件進展，也只得到他揮揮手表示「別再報了」。

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