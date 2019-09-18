淡大詞創社Live House　遊樂、神棍樂團嗨翻覺軒

圖、文／淡江時報 丁孟暄

揮灑汗水，一起搖滾吧！淡江大學詞曲創作社9月11日晚間7時30分在宮燈教室覺軒花園舉辦「2019覺軒Live house－淡江大學獨立音樂推廣計畫Vol.1」，邀請到「神棍樂團ZenKwun」、「遊樂Amuse」兩組獨立樂團登臺演唱自創歌曲，任憑天氣再怎麼悶熱，現場50位觀眾依舊抵擋不住搖滾魅力，一同狂歡。

開場由「遊樂Amuse」一連演唱「捉泥鰍」、「另類羅曼史」、「新樂園」、「寶島」等多首歌曲，靈魂樂與藍調節奏結合的放克（Funk）曲風帶領現場觀眾進入迷幻世界，隨樂團成員們一起搖擺身體、遊樂音樂。隨後登場的是有「乩童搖滾」之稱的「神棍樂團ZenKwun」，帶來「萬佛朝宗」、「舉頭三尺有神明」、「九號公路」、「同溫層的雨季」等歌曲，將西洋搖滾、嗩吶、鑼鼓等傳統樂器與南北管、佛道教、客家以及蒙古民族元素結合，獨樹一幟的曲風嗨翻全場，使觀眾意猶未盡，直呼「安可」，最後以充滿爆發能量的「撒野」一曲為這場搖滾盛宴劃下句點。

觀眾產經二陳宜彤分享，「一直都有在聽神棍樂團的歌曲，他們非常有感染力。」 西語二汪姵萱說：「聽完這次Live house之後，還會想再來第二次演唱會，觀看其他獨立樂團的演出。」