淡江大學社團驚魂夜　逾千人擠爆活動中心

圖、文／淡江時報 陳宥恩

淡江大學108學年度社團之夜「社團驚魂夜」9月9日晚間18時在學生活動中心盛大舉辦，活動由學生會主辦，邀請熱舞社、弦樂社、花式扯鈴社、鋼琴社等18個社團參與表演，各社團盡情展現獨特魅力、帶來精湛演出，與臺下約1,300名觀眾一同狂歡，整整3小時的歡呼與掌聲嗨翻學生活動中心。

活動由競技啦啦隊揭開序幕，開場便以高難度的彈跳、高空拋接，展現隊員間的絕佳默契，現場觀眾讚嘆聲與掌聲絡繹不絕；緊接登場的是詞曲創作社帶來「麋途」、「熱島效應」兩首歌曲，鼓勵現場同學努力追求夢想，為自己的大學生涯熱血一次，成功點燃現場氣氛，頓時歡呼聲也淹沒會場。聆韻口琴社帶來Coldplay的經典曲目「Viva La Vida」與米津玄師的「Lemon」，社員展現口琴的優雅與昂揚婉轉的高音，使現場觀眾沉醉其中。接著由弦樂社登臺，主持人因應中秋節的到來，以「鹹月餅」、烤肉太鹹的哏介紹弦樂社，逗得全場笑開懷，他們分別帶來卡農的合奏版與獨奏Lindsey Stirling的「The Arena」一曲，精湛的琴藝震撼現場，讓觀眾直呼「真的太帥了！」

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活動中場，主辦單位準備了淡江主題的小遊戲，透過簡單提問邀請觀眾競答，除了考驗學生對校園的了解，也讓大一新鮮人能快速認識學校，期間更大方送出無線鍵盤、微波爐等大獎，讓現場觀眾開心不已。下半場由鋼琴社帶來「飄向北方」、「光年之外」等組曲，柔和的琴聲讓臺下觀眾聽得如癡如醉。國際標準舞研習社以一襲火辣勁裝登場，優雅慢舞再變成熱情活潑的快舞，轉場流暢也點燃現場火熱氣氛，隨後上場的舞研社、極舞社、熱舞社各自帶來多元風格，如現代舞、B-boy、HipHop等舞蹈，帶來嶄新視覺享受，更讓全場感受到演出魅力。

大學新鮮人、統計一丁妤汶說：「社團之夜很有趣，看完後覺得每個社團表演都很厲害，完全不會覺得無聊。」統計一莊貽婷靦腆的表示：「我最喜歡Beat Box社帶來的表演，臺上的每個人都能精準地唸著Rap，除了帥之外，更炒熱現場氣氛，社團之夜真的太有趣、太精彩了。」