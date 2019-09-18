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郭台銘不選最可怕！韓國瑜落選、丟高雄　楊實秋預言「國民黨將被三殺」

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▲▼郭台銘不選最可怕！韓國瑜落選、丟高雄　前議員預言「國民黨將被三殺」。（圖／東森新聞）

▲楊實秋分析，郭台銘退選「國民黨將面臨三殺」。（圖／取自郭台銘臉書）

記者許力方／台北報導

鴻海創辦人郭台銘16日丟出退選震撼彈，前台北市議員楊實秋早在13日就曾分析，郭台銘「參選不可怕，不選才恐怖」！如今他說，韓國瑜敗選機率最大，吳敦義為此下台，以韓粉勢力，黨主席將交棒給誰？更何況郭只說放棄參選2020連署總統，屆時若黨面臨「三殺」，郭仍賭萬分之一機會，可能像當年徵召馬英九一樣，2個月後靜觀其變。

楊實秋13日就在政論節目《關鍵時刻》上預言，郭台銘不選才是國民黨最大危機，明年1月11日如果韓國瑜是候選人的話，「已經可以辦告別式」。3天後郭台銘正式宣布退選，楊說，這只是上集，還有續集，這只是試爆，將來還有真正的未爆彈，郭選不選掙扎非常大，但在中時民調一出來，就幾乎篤定不選了。

▲▼郭台銘宣布退選。（圖／取自郭台銘臉書）

▲郭台銘宣布退選。（圖／取自郭台銘臉書）

▲▼馬、吳、韓出席2019大陸台商聯誼茶會,國民黨主席吳敦義、國民黨總統參選人韓國瑜同台。（圖／記者季相儒攝）

▲郭台銘退選後，吳敦義發聲明支持韓國瑜。（資料照／記者季相儒攝）

「現在郭台銘海闊天空，真正可怕的還有一個人提心吊膽，就是吳敦義！」楊實秋說，一旦韓國瑜選上就是天王巨星，是下一任總統，那吳敦義就是最跛腳、最弱勢的黨主席，但目前韓選不上機率最大，到時吳敦義要下台，以今天的韓粉勢力，黨主席要交給誰？選贏了，韓有總統；選輸了，韓在市長保衛戰前，也可先把黨主席之位拿在手上。

主持人劉寶傑問到，如果有郭台銘出來，還可以卸責，現在不能卸責，所有壓力都在韓國瑜身上。楊實秋評，韓選上就做總統，選不上，以目前民調不能過50%，千古罪人就是郭台銘；這場選戰只要郭跳進去選，只有輸不會贏，但郭現在做的另一件事穩贏不輸。他認為，「選舉中沒有東西可以取代當選」，郭的子弟兵都不會參選，只要不選總統，郭就是唯一超越藍綠、推薦立委參選人，影響選情；若子弟兵參選，那原本以為郭是雍容大度，也變成雞腸鳥肚。

劉寶傑又問到，韓粉如今要把國民黨借殼上市？楊實秋認為，吳敦義、郭台銘的聲明都有留下伏筆，兩人在某種程度上互相呼應。吳敦義在民國62年就當市議員，中華民國沒有人在現今政壇上，資歷能跟他望其項背，當過台北市議員、南投縣長、8年高雄市長、立法委員、行政院長、黨主席、黨秘書長、副總統，48年政治資歷，勢必無法容忍，幾年前黨秘書長任內取消參選資格的韓國瑜變成自己的天王巨星。

「吳敦義心中甘苦可想而知」，楊實秋說，吳是台大歷史系，7月15日提名韓國瑜成為總統參選人時，自己就變成狡兔死、走狗烹，擺在那裡的道具。他認為，距離總統參選還有2個月時間，靜觀其變，郭台銘只說放棄參選2020連署總統，沒說死，正式總統登記是11月18日，國民黨屆時若面臨總統落選、高雄市長被罷免、立委席次未過半的「三殺」情況下，有可能就像當年國民黨徵召馬英九一樣，郭就是看到或許千分之一甚至萬分之一的機會，自己做民調，一對一會贏，因此留下伏筆，而吳敦義當然也看到那份聲明，「一個48年從政資歷，怎可能被韓國瑜玩弄於股掌之間。」

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