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全台僅3輛！超跑「1.3億風神」等5年領牌上路了　一隻後照鏡就要120萬

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▲▼全台僅3輛！超跑「1.3億風神」等5年領牌上路了　一隻後照鏡就要120萬 。（圖／翻攝將軍Steven臉書）

▲「1.3億風神」等5年領牌上路了，一隻後照鏡就要120萬 。（圖／翻攝將軍Steven」臉書，下同）

記者許力方／綜合報導

全台只有3輛，價值1億3000萬元的風神，其中一輛就在資深超跑玩家「將軍」鄭為元手上，2013年從義大利購買，花了5年時間終於到監理站領牌，他難掩興奮，甚至拍影片分享心路歷程，渾厚引擎聲一開上路就吸引路人目光。他坦言，風神光一隻後照鏡就要高達120萬，已經漲到天價，值得收藏，但必須忍受原廠售後不負責的市儈態度。

Pagani 風神全車採用碳纖維複合材質，純手工打造，有V12雙渦輪增壓引擎，渾厚引擎聲，搭配霸氣的流線型超跑車型，一出場就帥爆全場。將軍花了5年時間驗車，近日終於能到監理站領牌，當時更是引發路上一陣騷動，宛如移動式豪宅現蹤大馬路。

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▲▼全台僅3輛！超跑「1.3億風神」等5年領牌上路了　一隻後照鏡就要120萬 。（圖／翻攝將軍Steven臉書）

▲▼全台僅3輛！超跑「1.3億風神」等5年領牌上路了　一隻後照鏡就要120萬 。（圖／翻攝將軍Steven臉書）

「知道要領牌的前幾天開始，已經確定可以領牌了，那個興奮度是一直持續的！」將軍接受《東森新聞》訪問，談起5年來的心路歷程，得一一克服車測中心空汙油耗的測驗，幾乎每2、至3個月就要去車測中心。車輛測試達人大牛說，風神光是設計、燈光、後照鏡、設計的方式都跟台灣一般的大眾車款不太一樣，必須要熟讀法規，才能符合車檢標準。

事實上，風神在台灣只有3輛，作為全台第一輛，將軍曾分享Pagani原廠並沒有協助驗車，新車剛運抵時，不僅電瓶用的是一用號乾電池串起的大電池，還會自動熄火、無法入檔位、電瓶莫名耗電，原廠都不負責事後召回改善、升級，售後服務就是付費升級，讓他只能自己想辦法，得找高雄保養廠跟朋友一一克服。

將軍說，風神光一隻後照鏡就要高達120萬，目前全台3輛風神，一輛在桃園建商董事長手上，為酒紅色的風神，還有另一輛是知名歌手買走，則是香檳金風神，但還沒領牌。

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