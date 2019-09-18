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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

黃建智／怎樣算是內線交易？路過聽到也算？

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▲▼聽說，偷聽，竊聽，秘密，洩密。（圖／視覺中國）

▲內線交易將遭受有期徒刑與罰金等懲罰，但若只是恰巧被路過者聽到消息而買賣獲利，說出口但不知情者也需負連帶賠償責任，似乎不太妥當。（圖／視覺中國）

2019年7月10日，台北地方法院針對順健國際有限公司（下稱順健國際）負責人黃世陽所犯下的內線交易罪做出判刑1年2月，緩刑2年，須支付公庫50萬元之判決。

本案黃世陽是勝華科技董事長黃顯雄次子，黃世陽與黃顯雄經常在家談論公司的事情，因而知道勝華科技遭遇營運不佳、財務困難的困境。某日，黃世陽在家聽見父親與勝華科技人員討論公司未來要進行重整計畫，為避免消息公布後，自己手上的勝華股票大跌，所以在此消息公布前，先後在不同帳戶委賣出手，賣出5300多張勝華股票，成功規避損失1300多萬元。但在偵查機關發現他的犯罪行為前，黃世陽提前向檢察機關自首並繳納犯罪所得，於是法院考量此情節而做出前述的判決。

依照我國《證券交易法》（下稱《證交法》）157條之1規定，具有「法定身分資格之人」實際知悉有關公司重大影響時，在該消息明確後，未公開前或公開後18小時內，不得對該公司之有價證券，自行或以他人名義買賣。

而這些法定身分資格之人包含了誰呢？我們將本條簡單整理後，得到：該公司的董監事、經理人、依公司法規定的法人董事代表、大股東、前面這些人的配偶、未成年子女、人頭、因為職業或控制關係獲悉消息的人，最後更包含從前面這些人得知消息者。

本案的行為人屬於何種身分？按照法條文義看起來，應該符合「從前面這些人得知消息者」，而本案法院也採相同見解；這樣的見解在現行法律下，似乎既符合文義且可以全面的防阻消息走漏，但這樣真的妥當嗎？

舉例而言，我國法律在《證交法》同條文，令得知消息的人要跟提供消息之人負連帶賠償責任，看似保障受害人權益，但是在特定情況下，比如在會議室合法討論的情況下，如果外頭剛好有職員路過聽到內線消息，進而買賣獲利，結果要讓裡面不知情的人負起連帶賠償責任，似乎不太妥當。

在此，我們必須思考，法律管制這些「從前面這些人得知消息者」的理由？管制的對象是否有範圍？我國實務立場又是如何呢？

禁止內線交易的理由

首先針對法律要對內線交易管制的理由，一直是學說界很大的爭論，可分成兩派，筆者在此簡單說明：

一派主張要保護市場，稱為「健全市場論」：此理論是指投資人有平等獲取資訊的權利，維持市場交易公平，在促進資訊流通、資源合理配置的基礎，提升證券市場效率。白話點說，重要消息要跟大家分享，不然大家都不敢交易了，這樣會影響市場的發展，所以要禁止。

另一派則主張保護公司，稱為「信賴關係論」：於公司及股東所負的信賴義務為基礎，主張內部人利用內線消息買賣股票圖利，違背受任人的義務，為導正公司經營並保障股東權益，必須禁止內線交易。白話的說，你是我們公司的人，所以你不能背叛我們之間的約定，偷偷去買賣，這樣破壞我們之間的信任，所以禁止。

然而針對從內部人獲悉消息之人，要怎麼處理呢？依照「健全市場論」將會很簡單，因為此說重點在於資訊公開與否，反而不在意是誰持有，所以針對此情形，會認為當然應禁止。

而依照「信賴關係論」，因為原先的理論只規範內部人，所以針對此種情況再延伸為「消息傳遞理論」—只要是內部人因個人利益而違背對公司的義務，告知他人消息，受領消息的人也知道對方是違背義務；在此情況，受領消息的人就要被管制，因為受領消息的人就間接被要求不能背叛公司。

在「健全市場論」的基礎下，對於行為人的身分要求是相當寬鬆的，而「信賴關係論」卻是有一定限制行為人的身分。

堅定立場與微露之光

究竟我國在立法者與實務的態度到底屬於哪一派呢？依照內線交易罪增訂立法理由：「為落實保障投資人權益，促進證券市場健全發展，以防止內部人利用其對資訊取得之優勢，藉以買賣股票獲取不法利益，並造成證券市場一般投資大眾不可預期之交易風險」，可知當時立法者是偏向「健全市場論」，而我國實務見解，以最高法院為主，已有長期穩定的見解是偏向「健全市場論」（最高法院99年度台上字第2015號刑事判決、最高法院106年度台非字223刑事判決），透過資訊揭露的要求，來徹底落實內線交易的管制，以健全證券市場。

不論是立法者或是最高法院的立場都著眼於整個市場的保護機制，所以針對前述的「從內部人獲悉消息之人」，可想而知，管制範圍就相當大。不論消息提供者與受領者之間有沒有私下的交流，只要持有重大消息，未公開就是不能買賣。但是如同本文一開始所提及的，在某些不能怪罪在消息提供者上的例子，就會顯得有些不妥。

針對這個問題，高院實務見解已經出現不同於傳統的解釋方法來迴避，例如：針對偶然聽見重大消息時，法院認為被告所聽聞之內容過於片段、籠統，未臻明確，被告自亦無從該當實際知悉該重大消息（註）。不過此種解釋方法，並非沒有爭議，有學者認為基於最好的方式，應是引進前述之「消息傳遞理論」，避免讓無辜之人肩負連帶賠償之責。

修法限縮連帶賠償責任規定

筆者認為，若果真依照「健全市場論」的方向，應限縮解釋連帶賠償責任部分的規定，必須限於消息提供者有惡意情況，才能讓不法行為與責任互相對稱，而更有利的方法乃修法解決，才能從根本上解決問題。

目前主流實務所採「健全市場論」備受批評之處，在於打擊範圍過大之爭議，有兩種不同想法：一是，或可認為基於刑罰謙抑思想，針對不是內外串通洩漏資訊之人，僅是偶然聽見，惡性非如此重大，應該要修法解決，排除此種情形，不應該讓他接受內線交易之金融重罪論處，而由行政罰鍰代替，才能避免情輕法重。

再者，為了追求維護市場的目標，徹底排除不法動機，消息受領人僥倖風險不應改轉嫁其他無辜投資人，以維護市場公平性，而認為不用修法。兩者不同思維權衡就交由讀者自行價值判斷！

筆者認為，不論是要採行何種理論，都有它存在的道理，故在選擇之初要走哪條路皆無妨，但是如果一旦設定好方向，便要針對不足之處加以改正，設計出一套適合我國證券市場的管理系統，才是正本清源之道。

註：臺灣高等法院104年度金上字第53號刑事判決；本案法院以消息受領人接受到的重大消息是片面的，而使被告無罪，但其實重大消息認定通常是客觀的，與主觀根本無涉，所以筆者認為這種迂迴的解釋方法，代表法院其實某種程度使特定案件無罪，來迴避這個問題。

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