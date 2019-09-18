另一半也會愛上的「肌膚守護者」　好菌保養像喝一整瓶優酪乳！

▲情侶在家敷面膜一邊聊天，聊聊彼此生活煩惱是一種浪漫的小確幸。（圖／取自阿嬌可可愛joke臉書，下同）

消費中心／綜合報導

與男友、老公、另一半一起做什麼事情最甜蜜？看電影、吃大餐、一起旅行…或者哪裡都不去，靜靜地在家一起保養、閱讀享受兩人的美好時光？ETtoday小編阿嬌可可最近分享與另一半一起敷PS美美妍保濕面膜的小確幸，飽含益生菌的蠶絲面膜，適合所有膚質的愛美男女使用！

▲男性其實也會遇到肌膚保養的困擾，只是平常不知怎麼解決而刻意忽略。

阿嬌可可分享，從學生時期到結婚生子，另一半總是不厭其煩協助解決任何疑難雜症，並給予前進的勇氣，也因此在另一半遇到天氣變化產生膚質脫皮、暗沉、曬傷…困擾的時候，便主動推薦來自韓國的PS美美妍保濕面膜，希望協助改善。

▲面膜又薄又輕透，敷完肌膚變得超水潤，連男子漢也驚豔！

想不到PS美美妍保濕面膜連男子漢也大為驚豔，大讚面膜材質又薄又輕透，敷起來好像沒敷一樣，肌膚卻變得相當濕潤！本身是敏感肌的阿嬌可可也分享，過去許多品質不佳或等級不高的面膜，敷不到5分鐘臉就很癢，導致敷沒多久就想立刻撕下來好浪費，而這款PS美美妍保濕面膜是她少數可以敷滿20分鐘依舊舒服的面膜。

▲PS美美妍面膜於Her電商平台特惠中，平均一片只要37~50元。

來自韓國的PS美美妍面膜，布料採用輕薄又有包覆力的蠶絲蛋白，並透過益生菌複合物啟動保護力，好菌量超多，根本等於直接餵肌膚喝一整瓶優酪乳，而且品質完全不輸單片百元、千元高級面膜的PS美美妍保濕面膜，現在正推出買2盒送2片特價699元、買3盒送3片特價899元，每盒7片，算一算組合價平均每片37~50元，比藥妝店的醫美保養品牌更便宜，也不怕踩雷。

▲綠色保濕款「水感修修」最百搭萬用。

目前PS美美妍保濕面膜共有3款可選，如果不知道要選哪一種適合自己，推薦綠色「水感修修」保濕款最萬用！

目前第二波東森自然美活動正在「HER她的」店商平台販售，活動免輸入折扣碼，直接點選網址就可買，而且品項更多元，像是氣墊粉餅、唇膏…都可以一起加入購物車，超多優惠組合，讓愛美的妳不必等周年慶直接享有超優惠價格入手！

點此去逛逛： https://shopping.ettoday.net/?sl-ref=person01