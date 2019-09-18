無添加怎麼會好吃？樂事推翻你的認知！

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▲▼「自然滋味」洋芋片大走健康風！（圖／業者提供）

▲媽媽身為全家人的健康守護者，經常嚴格把關所有讓孩子吃進肚子裡的東西。（圖／樂事提供，下同）

消費中心／綜合報導

你也是購買零食、點心前，會先看一下成分、添加物標示的人嗎？近年來，消費者健康意識抬頭，對於飲食也越來越講究，不只想吃好，更要吃巧！因此許多人已經養成購物前先閱讀一下成分標示，特別挑選少添加產品的好習慣。尤其許多媽媽身為全家人的健康守護者，更是嚴格把關所有讓孩子吃進肚子裡的東西！順應這股飲食新趨勢，不少食品大廠為了消費者的健康，紛紛主動研發不使用人工添加物的食品飲料，而洋芋片大牌「樂事」也推出全新系列「自然滋味」，不僅減少添加物同時也保有好吃美味的消費高標準。

▲▼「自然滋味」洋芋片大走健康風！（圖／業者提供）

▲樂事「自然滋味」全系列標榜無添加味精、人工防腐劑、人工色素三大訴求。

「咖滋、咖滋」零食一口接一口吃起來超涮嘴，孩子開心吃的背後，隱藏著媽媽滿滿的愛心！許多媽媽們長期關注食安議題，因此在選購零食、小點心時，都會順手瀏覽一下成分、添加物等訊息，不是最好的絕不買單！因此，樂事今年推出「自然滋味」全新系列產品，標榜無添加「味精」、「人工防腐劑」、「人工色素」三大訴求，以新鮮馬鈴薯製成、佐以簡單的天然調味料，少了人工添加物，口味上更加清爽不死鹹，消費者吃得到馬鈴薯最自然又不膩的美味，讓媽媽和孩子一起享受愉快的零食時光。

▲▼「自然滋味」洋芋片大走健康風！（圖／業者提供）

▲自然滋味洋芋片標榜自然、無添加，讓任何人都能放心享用。

除了媽媽之外，年輕女性們也愈來愈有健康意識，即使熱愛吃零食的人，也會在選購時斟酌內容物對身體可能產生負擔～女孩們的心聲樂事洋芋片也聽到了！透過全新開發的「自然滋味」全新系列產品，希望以「自然」、「無添加」的產品特色，成為午茶、宵夜各種急需解嘴饞關鍵時刻的零食新選擇，讓任何人都能放心地享用洋芋片，想吃就吃輕鬆無負擔。

▲▼「自然滋味」洋芋片大走健康風！（圖／業者提供）

▲樂事自然滋味洋芋片3種口味各具特色。

這次樂事自然滋味洋芋片口味3連發，推出大波浪香烤BBQ、切達起司及海鹽等3種選擇，香氣濃郁的BBQ口味配合大波浪切片，吃出濃濃馬鈴薯美味，而海鹽口味超貼心設計成吃全素的人也能盡情享用的洋芋片，最驚喜的是小朋友界的超人氣零食－Cheetos奇多招牌口味起司竟然也在其中，用消費者最熟悉的經典香氣為零食再創新高度，成為消費者解嘴饞的話題新選擇，目前樂事自然滋味洋芋片已於全台各大量販店及超商上市，預料將掀起新一波自然健康的零食風潮！

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