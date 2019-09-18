孩子書包放什麼你真的知道嗎？天天戴的手錶竟是電子煙　家長憂心：到底怎麼防？

▲孩子的書包裡裝了什麼，你真的都了解嗎？（圖／衛生福利部國民健康署提供，下同）

生活中心／綜合報導

時代變化速度越來越快，孩子成長的路上會碰到的誘惑也越來越多，身為家長，過去的舊觀念已經不夠用，需要隨時更新腦中的資料庫，了解青少年之中流行的事物，以及同儕壓力下孩子可能染上的不良嗜好。

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▲青少年間的吸菸行為與同儕壓力往往有很大關係，一直也是衛生福利部國民健康署關注及推廣要點。



青少年中的吸菸行為及同儕影響一直是衛生福利部國民健康署關注及推廣要點，根據「青少年吸菸行為調查結果」近10年國中男女學生吸菸率從7.8%下降到2.8%，高中職男女學生吸菸率也從14.8%下降至8.0%，總吸菸率降幅約5成。不過，雖然吸菸率下降，電子煙的吸食率卻有隨年級增高的趨勢，而高中職學生紙菸與電子煙交叉使用的比率為1.9%，遠遠超過國中生的0.8%與18歲以上成年人的0.5%，以年齡趨勢來看，從國一開始到高三更是從0.6%上升至2.4%，由於電子煙的規範無現行法規可管，成為青少年族群沾染尼古丁成癮的一大隱憂。

▲青春期的孩子喜歡嚐鮮，容易被電子煙的外型、氣味所吸引，不可不慎。



青春期的孩子總是喜歡嘗試新事物、追求新鮮感，市面上許多電子煙以可愛、性格的形象包裝，利用新潮的外型與糖果、水果……等多種煙液口味，成為吸引年輕族群的一大誘因，以達到吸引青少年「嚐鮮」的目的。多種口味與帶有香氣的煙液讓許多人誤以為電子煙比紙菸無害，但其實仍有8成電子煙液含有尼古丁。即便是不含尼古丁的電子煙，根據研究指出，電子煙煙霧中仍有重金屬與多種致癌、毒性物質，如：甲醛、乙醛和揮發性有機化合物，美國藥物濫用研究所也於研究指出，青少年正值大腦發展的重要時期，使用菸品或暴露於尼古丁、化學物質之中，皆有可能造成大腦永久傷害。

▲沒有菸草，真的就「比較無害」嗎？真實的情況可能超出你的想像。



今年6月，加州舊金山市議會無異議通過禁止銷售、生產電子煙產品的法令，近期美國亦首次發生疑因吸食電子煙出現嚴重的呼吸系統疾病導致死亡的案例，更有193個潛在病例因嚴重肺部感染而入院。「美國醫學會兒科期刊」研究也指出，青少年使用電子煙的習慣，成為吸食大麻的敲門磚，種種醫學研究都證實電子煙的成癮性及二手菸問題不比紙菸來得輕。且電子煙是靠電池加熱液體產生煙霧，無故起火燃燒與炸傷使用者的傷害事件頻傳，使用電子煙的危險性不容小覷。

▲現在的電子煙可以偽裝成3C用品、玩具、香水等，甚至連孩子天天戴著的手錶，也是電子煙。



你知道孩子的書包裡都裝了什麼嗎？現在的電子煙外型多樣，看起來可能會像是3C用品、手錶、玩具、香水、掌上型電動、滑鼠，甚至會被誤以為是裝飾品，「我以為那個只是裝飾品，沒想到竟然是電子煙，真的是把我嚇壞了。」台北的李太太表示，原先只以為是小孩都會帶的裝飾品，有一天拿起來發現怎麼香香的，後來才知道這個原來是俗稱的電子煙。

▲孩子的成長路上會遇到重重難關，但只要多多留意，就能防範於未然。



以前只要聞身上有沒有菸味就可以知道是否吸菸，現在的電子煙則聞不出、看不到，完全超乎想像，家長老師常以為是裝飾品而忽略，真的防不勝防！電子煙、加熱式菸品等新興業者經常以「危害較傳統紙菸低」進行宣傳，但世衛組織已明確表示，沒有任何證據證明電子煙是安全的且可減少危害，更遑論幫助戒菸。

陪著孩子成長的路上就像經歷一關又一關的遊戲關卡，道道難破，雖然無法代替孩子打怪，但可以找對方法「開外掛」，走得比孩子前面，就能防範於未然。

（廣告／經費由菸捐支應）

《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！