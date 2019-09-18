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瘋電影／雙面特務　女特務的工作風險及感情歸宿

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文／賴賴

▲▼ 雙面特務。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

從事這樣的工作是上不了天的，這部電影描述了女特務在工作時的身心靈狀態，與現實生活矛盾，這也是全世界女特務最容易獲得成功也容易把持不住而失去所堅持的目標，整個工作都只是擔任國家武器而四處亂殺人，並且無須負擔任何刑責，而這樣的合法殺手，實在是不認同，但是電影走平緩節奏，使人更深刻體會到從事特務工作的貧乏和緊張。

雖然不知道這部電影到底是真實還是假的，但整部電影的操作傾向真實傳遞，所以過度逼真而感到壓迫感，這是導演節奏氛圍拿捏妥當，女性電影，屬於歐洲口感的文青電影類型。不錯看。

感覺全球電影市場正面臨電影工業的轉型期，一線大牌都只能自己拿錢出來製作電影，而電影成本傾向所減預算，以二線主演來擔綱，創造小成本立大功的局面。

片　　名：雙面特務
英文名稱：The Operative
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2019-08-30
片　　長：116分鐘
導　　演：尤瓦阿德勒(Yuval Adler)
演　　員：黛安克魯格(Diane Kruger) 、 馬丁費里曼(Martin Freeman) 、 凱斯安凡(Cas Anvar)
國　　家：法國、以色列、德國、美國 
語　　言：英語
發行公司：威視電影


劇情大綱

「在這裡，說謊是人們的第二天性。」

故事發生在21世紀初，國際情勢爾虞我詐，戰爭隨時一觸即發。瑞秋（黛安克魯格 飾）因為優異的天分及語言能力，被以色列特務組織相中，送往伊朗進行臥底，佯裝成無害的英文老師，接近神秘的目標法哈德（凱斯安凡 飾），以了解更多核武計畫的內容。

然而，就在任務即將宣告終結的關鍵時刻，瑞秋卻離奇失蹤了，除了一通打給搭檔湯瑪士（馬丁費里曼 飾）的神秘電話，什麼也沒留下。湯瑪士必須想盡辦法找出瑞秋的下落，還要設法保護組織、甚至國家的安全不受到牽連…

▲▼ 雙面特務。（圖／imdb）

▲只有直屬長官會真正關心下屬。

▲▼ 雙面特務。（圖／imdb）

▲經常要在犯罪男人堆中工作。

▲▼ 雙面特務。（圖／imdb）

▲只有珍愛自己的男人才會來搭救自己。



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