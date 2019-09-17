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陳其邁「最快樂的一天」：我願意當台灣小吃夜市的代言人！

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▲陳其邁大啖美食。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲陳其邁大啖美食。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁17日出席立法院「雞籠城隍文化季古早味小吃美食節」，面對美食誘惑，減肥大作戰暫時破功。他晚間透過臉書發文，分享「我最快樂的一天」，文末標記，「我願意當台灣小吃夜市的代言人」。

陳其邁17日晚間發文表示，今天和院長蘇貞昌到國會施政報告，可惜因為國民黨程序杯葛，霸佔主席台，讓立法院空轉一整天。中午時間，和同黨立委蔡適應參加在立法院舉辦「雞籠城隍文化季-古早味小吃美食節」，「我開玩笑說，從我離開立院後，蔡適應就是全立法院最帥的立委了。」

陳其邁提到，最近行程滿檔，不管是勘災、出席科技或財經論壇及開不完的會，明天還有國際半導體展，「今天的美食節終於讓我稍稍喘口氣，覺得充滿了衝衝衝的正能量。」

陳其邁分享，自己在基隆出生，藉著這個好理由，把在場所有攤位都吃了一遍，「魯肉飯、蝦仁羹、鎖管米粉湯、大腸圈、鹹光餅、現烤起酥蛋糕、大燒賣、排骨湯、炒飯。真怕對不起鄉親，掛一漏萬。」

陳其邁也不忘宣傳政績，「哦，對了！9月16日起，由於中國打壓，暫停陸客來台，行政院「擴大國旅秋冬遊」計畫，不分平、假日，只要住宿就享有夜市抵用券，大家一起支持我們的夜市小吃，歡喜相揪來去逛夜市！」文末，他也搞笑標記，「有什麼需要代言的各地小吃歡迎大家和我聯絡喔、我願意當台灣小吃夜市的代言人」。

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