▲ 新北汐止大同路調整分隔島，增為4線車道回堵車流減半。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府為改善汐止大同路、新台五路口尖峰時段壅塞情況，新北市交通局協調養工處調整大同路分隔島位置，進行車道調整，往北市南港方向增加1線直行車道後，工程17日完工，回堵車潮從約600公尺縮減到250公尺，有效紓解尖峰時段龐大直行車流。

交通局交通管制工程科長李友欽指出，大同路為汐止區連接北市的重要幹道，車流量大，平日左轉新台五路的車輛，常占滿左轉專用車道及直行左轉車道，造成直行台北市的車輛只剩1車道可通行，尖峰時段往往壅塞形成瓶頸，尤其上午尖峰車流回堵嚴重，車陣一路回堵到同興路口、距離約600公尺長。

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李友欽表示，經交通局交通順暢小組經勘查評估後，會同養工處於9月2日起針對大同路、新台五路口進行分隔島及車道調整，將原本單向3線車道，配合分隔島偏心調整，往南港方向調整為4線車道。

其中內側2車道規劃為左轉專用車道，外側2車道為直行車道，直行車輛由原本1車道增加為2車道；工程於17日完成後，經觀察上午尖峰車流回堵狀況，排隊車陣已縮減為250公尺，成效良好。

▲ 新北汐止大同路調整分隔島，增為4線車道回堵車潮從約600公尺縮減到250公尺。