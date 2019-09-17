影／基隆三浦春馬的心機？陳其邁「小吃大口嚐」摸肚嘆：晚上要運動了...

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁17日出席立法院「雞籠城隍文化季古早味小吃美食節」。被網友暱稱是「腹院長」，陳其邁一現身就開吃，就連致詞時都不忘手拿傳統糕點吃不停，每一攤美食都不願放過，最後更忍不住哀號，「晚上要運動了...太好吃了！」

基隆市長林右昌日前被翻出舊照，當時濃眉大眼的他，激似日本男星三浦春馬，引發網友轟動，而他日前也發下豪語，要花3個月減10公斤。不只林右昌，桃園市長鄭文燦也被點名，意外掀起政壇的減肥潮。

有著暖男稱號、外型讓地方媽媽瘋狂的陳其邁，其實也因為微微凸起的小腹被網友暱稱是「腹院長」。日前展開減肥大作戰的陳其邁，接連多日趁著下班後的深夜跑步健身，被問到運動計畫，他摸摸肚子感嘆，「前有強敵、後有追兵，自立自強最重要！」

「腹院長」陳其邁減肥超努力，不過17日在立法院出席小吃美食節，面對滿滿的基隆小吃，似乎中了「基隆三浦春馬」的誘惑，減肥大作戰暫時破功。他一現身就接過主辦單位送上的傳統糕點，從致詞到拍照嘴吧都沒停過，隨後逛小吃攤，滷肉飯、大腸圈、燒賣、糕點等美食沒有一項放過，化身美食大使，小吃通通大口往嘴裡塞。

大口品嘗美食，陳其邁露出超滿足笑容，吃一吃忍不住摸摸肚子，笑嘆，「晚上要運動了...太好吃了！」攤販搶著合照，陳其邁來者不拒，一邊開心品嘗美食、一邊親民與大家互動，「腹院長」魅力相當驚人。