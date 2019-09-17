與交大合校最後一步　陽明學生會：民調有58%學生反對

▲國立陽明大學。（圖／校方提供）

記者崔至雲／台北報導

陽明大學與交通大學推動合校，兩校將在明（18日）下午召開校務會議進行合校計畫書審查及表決，通過後即可送交教育部審核。但陽明大學學生會於今（17日）晚間在臉書上發出聲 明指出，日前在校內舉行民調，題目為「您是否同意於9月18日舉辦之108學年度第一次臨時校務會議，通過國立陽明大學與國立交通大學之合併計畫書？」，民調結果顯示，同意該案比率占42%，反對比率則占58%。

學生會聲明指出，茲8月21日公告第五版之計畫書草案，9月18日將進行合校計畫書之審查及表決，惟因故無法舉行會員投票，故本會於本月13日至17日對在校學生進行大型民調，題目為「您是否同意於9月18日舉辦之108學年度第一次臨時校務會議，通過國立陽明大學與國立交通大學之合併計畫書？」透過廣發問卷調查民意，收集學生意見並作為學生會校務會議投票意向之重要參考，並將於本次校務會議充分表達民意調查結果。

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▲陽明、交通大學合校會議 。（圖／陽明大學提供）

民調結果顯示，針對是否通過陽明大學與交通大學之合併計畫書一案，同意本案之比率占42%，反對比率占58%，有效樣本數為618份。

聲明也指出，學生為大學教育的主體，於合校的過程中，應重視學生意見，並充分落實校園民主。學生會期盼各校務會議委員參考該次民調結果，校務會議學生代表也將審慎參酌本民調與合校過程中所有學生意見，並以陽明學生福祉為最大依歸。

聲明最後說明，陽明為國內外之頂尖大學，與交大之合併與否及過程，應有學生實質參與討論、共同決策，落實校園共治，學生會也將持續秉持此精神，監督合校發展過程，以維護學生權益。

陽明大學校長郭旭崧日前指出，合校「是走到最後一步了」，兩校從去年開始，已經過4次投票，18日將是最後一次開會，針對合校計畫書做最後審議，當天下午開會通過後，將把合校計畫書給教育部，估計2至3月個審議，核定後會再花 6個月遴選校長，暫定明年8月1日將正式掛牌成立。

合校後的首任校長遴選，郭旭崧也說明，參與遴選者須分別獲得兩校五分之二以上的專任教師同意，才能取得候選資格，同時21名遴選委員中納入2名學生代表，是國內頂尖大學校長遴選最多學生代表的制度設計，以落實師生共治原則。