柯P淺談台灣大選　總統大選政黨票「投給民眾黨就對了」

▲台北市長柯文哲17日晚上在桃園舉辦粉絲見面會，他認為國、民兩黨都有包袱，政黨票投民眾黨就對了。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台北市長柯文哲17日晚在桃園市中壢區舉辦粉絲見面會，席間談到郭董不參選造成的選情變數。柯文哲指出，這件事就當是開急診刀處理，不會放在心上。至於郭董與柯P都沒參選2020，粉絲們明年大選怎麼投票？柯文哲吸了一口氣說，進到投開票所，「政黨票投給民眾黨就對了。」

柯文哲17日晚間出席位在中壢南方莊園渡假飯店的粉絲見面會，也接受美麗島電子報董事長吳子嘉訪談，除了淺談2020總統大選局勢，也與粉絲們來了場最直接的現場訪談直播。

▲面對粉絲提問台所斷交案，柯文哲認為「台灣的存在不需要外國承認」。（圖／記者沈繼昌攝）

柯文哲指出，除了大選外，目前最關心的事還是台北市政，他認為「台灣是個充滿驚奇的島嶼」，明天的事情明天再煩惱。至於傍晚現身於中選會，台灣民眾黨也發聲明澄清，柯文哲仍希望為台北市政繼續努力，因此並未登記，主要是接獲有眾多支持者聚集在中選會，期盼他參與總統大選，為了感謝、回應支持者熱情，才前往中選會簡單致意，希望將民眾熱情轉化成支持民眾黨的動力。

▲柯文哲17日晚上在桃園舉辦粉絲見面會上，對台灣政治侃侃而談。（圖／記者沈繼昌攝）

柯文哲表示，未來民眾黨會透過網路行銷，積極地培育各選區政治新秀，培育年輕政治人才。話鋒一轉，他也說，兩黨最近都在大開選舉支票，譬如民進黨談到取消印花稅與發放夜市抵用稅，他個人雖然是支持取消印花稅，但羊毛出在羊身上，天下沒有白吃的午餐，欠錢要還，高額利息怎麼還？夜市抵用券要發到什麼時候？可能在明年1月11日後就不發了，政府明明負債累累，卻還發重陽敬老金，「欠債要還錢、欠債是要繳利息的」，韓國瑜為何要落跑選總統？因為高雄市負債高達3000多億元，當然會想跑。

▲柯文哲強調，面對挫敗和打擊，勇敢活下去就是對敵人最大的報復。（圖／記者沈繼昌攝）

現場有粉絲提問，柯文哲沒參選2020，總統票要投給誰？柯文哲回應，未來兩黨候選人，應該要問如何為人民做得更好，兩岸關係如何改變、當選後台灣要變的怎麼樣，如果四個月後還是一樣，那政黨票投給民眾黨，其餘不用想太多。

粉絲又問，如何看待台所斷交一事？柯文哲強調，台灣存在已經是事實，不需要外國承認，台灣未來如何走下去才是重點。

▲柯文哲在桃園舉辦粉絲見面會，會後與粉絲們合影。（圖／記者沈繼昌攝）

柯文哲說，國、民兩黨籍將對決，關鍵是韓國瑜是否能擺脫府辦國民黨後面那一排人？蔡英文又如何剷除萬惡新潮流？但他認為，蔡被新潮流消滅還可能比較快！

柯文哲表示，儘管兩黨都有包袱，但依舊比不上他每天挨打。他說，他當過17年台大加護病房，這對他影響很大，對世俗成敗就不會那麼在意，「每天回到家裡，能不能恢復原來的你，就能面對挫折打擊，未來能勇敢活下去，就是對敵人最大的報復。」

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