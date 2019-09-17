▲ 新北培訓樹木修剪高手，樹木修剪認證課程17日開放報名。（圖／新北市景觀處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府長期致力於樹木保護工作，自2014年起即推動啄木鳥樹木修剪認證課程，並要求廠商須取得「新北市政府景觀樹木修剪技術合格證」才可於新北市境內進行樹木修剪。2019年度第3梯次樹木修剪認證課程，即日起開始報名，歡迎有興趣的民眾儘速報名。

景觀處指出，為將樹木保護理論與實務結合，自2018年起認證考試中加入實作項目，提升認證專業程度。截至2019年8月止共計核發2141張樹木修剪合格證，取得修剪合格證之學員，每3年需參加回訓課程，確保學員技術及樹木保護知識跟得上時代發展。

2019年度共計辦理3梯次樹木修剪認證課程及1梯次補考課程，已於6月及8月辦理第1、2梯次樹木修剪認證課程，第3梯次將於9月17日開始報名，並將名額由120名增加到150名。另於11月中針對2019年度第1至第3梯次學科通過術科未過之學員辦理補考，報名方式均採網路及電話報名，詳細資訊請上新北市景觀處網站：https://is.gd/nY5QSy查詢，請把握機會報名。

景觀處長陳進謙表示，樹木是城市珍貴資產，為國人生活中的綠肺，在生態、環境、文化上具有諸多功能和意義，期望藉由景觀樹木修剪認證課程提昇景觀從業以及公部門的專業能力，共同維護良好的景觀及綠色資源，營造樹木友善城市。