iPhone 11實測出爐！3D Touch改回「長按」　1招破解巨雷規格小撇步

▲iPhone 11、iPhone 11 Pro Max開箱實測出爐。（圖／記者邱倢芯攝）



記者許力方、邱倢芯／綜合報導

蘋果（Apple）推出全新iPhone 11系列轟動全球，但iPhone 11取消了3D Touch引發網友震驚，如今實機實測出爐，蘋果確實取消了3D Touch壓感層控制操作，但改用Haptic Touch，長按時間差取代重按，其中90%的操作情況下，都能做到相近的體驗，只是LINE等第三方APP仍未支援。外界推估，3D Touch的各種手勢未來可能移植。

iPhone 11推出3款新機，不僅是12年來首次新機降價，還有世界最快的A13晶片和3鏡頭大升級，不過網友哀號，蘋果這次在iPhone 11系列全部砍掉了3D Touch，原因眾說紛紜，推測可能是壓感層會增加機身厚度、成本，為了塞進更大容量的電池，並優化續航表現，改為Haptic Touch，以不同時間長度的長按來加以區分，而未來3D Touch的各種手勢可能都會移植。

▲iPhone 11實測出爐！3D Touch改回「長按」。（圖／翻攝新浪網）



▲1招破解長按，按住APP拖曳可快速移動或解除安裝。（圖／翻攝ifanr）



根據實測，改用Haptic Touch感受最明顯的就是解除安裝APP需要長按的時間「更久了」，有外媒也公布小撇步，只要按住APP拖曳，就能快速移動或解除安裝。《新浪網》則分析，雖然3D Touch取消、也砍掉了壓感層控制，但還是保留了3D Touch大部分的體驗，除了用長按取代重按，橫向性馬達也模擬出3D Touch的震動感。

3D Touch對用戶來說，喜好相當兩極，有的網友視如珍寶，不僅瀏覽網頁可以按照開圖，打字時還能當游標，尤其在LINE上使用，可以「裝忙」偷看已讀未回，重按預覽訊息。但也有大部分用戶根本不知道這個功能，尤其大多第三方APP也只限於支援圖示上的子選單而已。

《新浪網》實測顯示，在90%情況下，新一代Haptic Touch能做到跟3D Touch相近的體驗，依舊能長按使用系統內建的APP子選單，只是觸發時間長約0.5秒，打字時也需要長按空格鍵。

《ETtoday新聞雲》開箱實測，iPhone 11 Pro系列手機盒不再是全白包裝，改走黑盒，隨附充電線為Type-C to Lightning，充電器為Type-C充電埠，但iPhone 11仍是ㄧ般的Type-A to Lightning充電線與5W小豆腐頭。

三鏡頭的實機外型也不同於流出的模型，質感相當不錯。iPhone新機搭載的A13仿生晶片，相對於前一代速度最高可提升20%，耗電則可節省30 %；圖形處理方面，最高可提升20%，能耗最高可降低 40%。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



▼iPhone11 Pro以上規格改用Type-C充電埠。（圖／記者邱倢芯攝）



▼iPhone 11 Pro Max拍照超廣角。（圖／記者邱倢芯攝）

