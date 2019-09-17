▲ 新北市圖萬里分館漁村走讀，免費「牽罟體驗」海洋文化。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

臺灣四面環海，孕育出多樣化的海洋文化，萬里位處北海岸，擁有狹長的海岬地形，海洋資源豐富，也有獨特的漁業文化與漁村風貌，新北市立圖書館萬里分館因此特別結合在地的自然與人文資源，推出「享閱漁家海味」走讀體驗活動，活動免費即日起報名，感受不一樣的漁村文化漫步。

搭乘海釣船聽講座，牽罟體驗古早討海人捕魚技法，秋高氣爽的時節，新北市立圖書館萬里分館特別推出別開生面的漁村走讀活動，將帶大家走踏漁村，看北海岸特殊的奇景地貌，聽海洋文學作家船上開講，體驗一日漁夫，帶大家認識萬里在地海洋文化，體驗傳統「牽罟文化」，讓先民珍貴的文化遺產能夠保留，同時激發對海洋資源的保護與生態的重視。

請繼續往下閱讀...

萬里分館蕭千惠主任表示，野柳具有世界級的海蝕地質景觀，野柳漁村同時蘊含豐富文化資產，「享閱漁家海味」系列活動9月21日「餐桌上的海洋學家」將帶大家走訪野柳地質公園，飽覽奇岩異石，認識特殊的奇景地貌以及海洋生態。

9月25日「漁船開講」則請到知名的海洋文學作家廖鴻基，將於海釣船上與大家分享新書「人與海的對話—十六歲的海洋課」，透過海洋文學建立正確積極的海洋意識。10月12日（六）「一起討海去‧逗陣來牽罟」，則邀大家一起來牽罟初體驗，親身體驗臺灣傳統漁法，深入了解臺灣漁民的智慧，還可以免費品嚐漁村特色點心「石花凍」。

「享閱漁家海味」走讀系列活動即日起報名，活動免費，活動相關訊息與報名方式請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw/，洽詢電話：02-2492-4490。