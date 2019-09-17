北京冬奧吉祥物亮相　冰晶熊貓「冰墩墩」與雪塊燈籠「雪容融」

▲北京冬奧與冬殘奧吉祥物亮相。（圖／翻攝自北京冬奧官網）



記者林彥臣／綜合報導

2022「北京冬季奧運會」與「冬季殘障奧運會」吉祥物在17日晚間正式亮相，分別是命名為冰墩墩（Bing Dwen Dwen）的熊貓、與命名為雪容融（Shuey Rhon Rhon）的燈籠。

根據《中新社》報導，「北京冬季奧運會」與「冬季殘障奧運會」的吉祥物從2018年就向全世界徵求作品，經過405天的徵集與評審，2個最可愛的吉祥物從5618件作品中脫穎而出。

▲「冰墩墩」是冰晶熊貓。（圖／翻攝自北京冬奧官網）



「冰墩墩」的創作理念，以大陸國寶熊貓為原型，將熊貓形象與富有超能量的冰晶外殼相結，體現了冬季冰雪運動和現代科技特點，形象友好可愛、憨態可掬。

頭部外殼造型取自冰雪運動頭盔，裝飾彩色光環，其靈感源自於北京冬奧會的國家速滑館「冰絲帶」。左手掌心的心形圖案，代表著主辦國對全世界朋友的熱情歡迎。

▲「雪容融」是雪塊燈籠。（圖／翻攝自北京冬奧官網）



「雪容融」的創作理念，則以燈籠為原型進行設計創作，代表著收穫、喜慶、溫暖和光明。頂部的如意造型象徵吉祥幸福；和平鴿和天壇構成的連續圖案，寓意著和平友誼。

裝飾圖案融入了中國傳統剪紙藝術；面部的雪塊既代表「瑞雪兆豐年」的寓意，又體現了擬人化的設計，突顯吉祥物的可愛。

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