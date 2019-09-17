▲ 全國好茶在新北，各路採茶好手齊聚坪林拚技藝。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「全國茶菁採摘技術競賽」及「全國製茶技術競賽」於17、18日在坪林舉辦，邀請全台各地選手聚集到包種茶鄉拚技藝。首先舉辦的為「全國採茶技術競賽」，由新北市副市長吳明機代表新北市府鳴笛宣布競賽開跑，行政院農業委員會農糧署署長胡忠一及行政院農業委員會茶業改良場場長蘇宗振也到場為選手們打氣，並祝福選手們獲得好成績。

2019年全國茶菁採摘技術競賽為第2屆賽事，首次由新北市政府主辦，並選定於新北市坪林區鬍鬚茶園舉行，邀請全台各縣市約80名採茶高手參與，選手們需於1小時內採摘茶菁，並依茶菁重量、茶菁品質及茶樹採摘面整齊度3項標準評分，由評分高低選出冠軍（1隊）、亞軍（2隊）、季軍（3隊）3項獎項得主，其中地主隊坪林包辦冠亞軍。競賽後的茶菁也會做為下午由行政院農業委員會茶業改良場文山分場所舉辦「全國製茶技術競賽」的賽會原料。

▲ 全國好茶在新北，透過辦理採茶技術競賽，傳承傳統手採茶技藝。

坪林區農會理事長王成意表示，俗話說「北包種、南烏龍」，新北市除了是包種茶的發源地，坪林區又是北部最主要的包種茶生產地，同時自2011年起舉辦至今的「全國製茶技術競賽」，新北市除了連續8年奪下冠軍，其中6位冠軍就出自坪林，代表坪林不論是製茶技術，還是茶葉品質都是技冠全國。

副市長吳明機表示，茶的技藝除了大家熟悉的製茶流程，採收的部分也是門學問，目前茶菁採摘的方式有手採跟機採兩種方式，大部分的茶區都陸續改成用機採來節省採茶工的人力，也讓採茶技術漸漸失傳，透過辦理採茶技術競賽，傳承傳統手採茶技藝。