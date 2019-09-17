砸1萬2請新秘！新娘被「畫得像鬼」...她曝悲慘遭遇：還當眾喊價要錢

▲新秘把新娘畫得像鬼。（圖／翻攝自爆怨公社，下同。）

網搜小組／許凱彰報導

一名女網友在臉書社團中抱怨，在訂婚時花8千請的新娘秘書把新娘「畫得像鬼」，還在婚宴現場當眾就地喊價，從原本的8千塊拉到1萬2，讓她感到非常生氣，所幸之後換了另一名化妝師，才終於可以在照片中露出自信的微笑。對此，知名新秘Vicky也親自曝光「選新秘不踩雷」的3大招。

原Po在臉書社團《爆怨公社》發文，「到底有誰可以超越我訂婚的新秘，整個訂婚都毀了。畫得像鬼，全家都變鬼，幾年了，完全無法看照片。重點是還不便宜，還在婚宴知道下次結婚沒要用她時，跑進會場跟爸爸直接要錢，本來8000，自己喊到1萬2。」

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除此之外，原Po還說到，當時爸爸想說人多不想給他難堪，為免失禮，就只能摸摸鼻子照付，拿錢走掉之後就完全找不到人。她更同時附上訂婚時以及結婚時的照片說到，「應該沒人比我更慘了」。

只見原Po在照片中，打底顏色極為不平均，口紅用色並非最適合該名新娘，眉毛亂勾亂畫，腮紅亂塗，左右眼影乍看下也不平均，在光線下拍照幾乎拍不出美的角度。

對此，知名新秘同時也是名節目化妝師的Vicky表示，找新秘時很多人都是以價錢為優先考量，其實價格偏低的或過高的都要特別注意。偏低的，可能在學習新秘上花費的時間跟金錢都不多、所以可以用很低的價位來接，因為幾乎沒有成本的問題；那價錢偏高的，也可能是過度包裝和行銷自己的作品，廣告量大，費用就會加在新秘費用上。

Vicky還提到，選擇新秘建議不要只看作品，一定要約試妝，才能最直接的知道這個新秘的程度，適不適合自己。她更提供「新秘不踩雷」的3大要招：首先「不要以價格為優先考量」，再者「參考作品，參考沒有修圖過的原圖作品（以婚禮現場照為主）」，最後「必須要求試妝」。

文章一出吸引不少網友紛紛留言，「沒試妝嗎？太可怕了」、「左邊看起來是50幾歲，右邊看起來是20幾歲」、「新秘是不是跟新娘有仇」、「他說幫妳畫媒人婆的妝嗎，加頭上那朵紅花」、「這新祕畫的是哪個朝代的新娘妝」、「這樣的技術敢開口要價12000？我連1200都不想給她」、「希望妳可以公佈，因為結婚就一次，不希望被搞得很像在辦喪事」。

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