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呂秀蓮選總統　陳水扁：天年過去了！但能讓蔡英文落選

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▲呂秀蓮前往中選會登記領表參選2020總統。（圖／記者林敬旻攝）

▲呂秀蓮前往中選會登記領表參選2020總統。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者黃巈禾／綜合報導

前副總統呂秀蓮接受喜樂島聯盟推薦，參選2020總統大選，而副手人選為前南投縣長彭百顯，兩人17日前往中選會，登記為第15任總統副總統被連署人。對此，前總統陳水扁透露，呂秀蓮登記之前曾找過他，但他認為呂秀蓮「天年」過去了，「當選不了，卻可以讓蔡英文落選」。

▲呂秀蓮前往中選會登記領表參選2020總統。（圖／記者林敬旻攝）

陳水扁17日在臉書表示，鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參選總統、呂秀蓮接受喜樂島提名參選，就像是兩顆原子彈先後在台北天空爆開，讓2020年總統選情又起了新的化學變化，原先藍營大分裂，綠營小分歧，如今藍營整合成功，綠營中分裂，最後鹿死誰手，實在勝負難卜。

▲呂秀蓮前往中選會登記領表參選2020總統。（圖／記者林敬旻攝）

陳水扁指出，10日上午10點半呂秀蓮曾前來拜訪，談參選總統的看法，他對呂秀蓮說「天年」過去了，去年是宣布參選總統的好時機，但呂秀蓮為了宣傳和平中立，只想要參選台北市長，但和平中立是全國性議題，與其選市長不如選總統才對，這次決定太慢了，他不贊同，呂秀蓮也說不會當選，但當連署總統候選人45天可以談和平中立，媒體比較會重視報導。

▲呂秀蓮前往中選會登記領表參選2020總統。（圖／記者林敬旻攝）

陳水扁提到，8月14日下午4點喜樂島聯盟黨實質領導人郭倍宏來家裡，說自己是黨2020大選的總幹事兼操盤手，喜樂島會推出總統候選人，雖不會當選，但可以「拉下蔡英文」，而黨爭取不分區立委政黨票，剛好透過連署過程蒐集支持者的選舉名單好拉票。

▲呂秀蓮前往中選會登記領表參選2020總統。（圖／記者林敬旻攝）

陳水扁還說，對國民兩黨總統候選人都不滿意的人終於有了投票的對象，「重點是呂副當選不了，卻可以讓蔡英文落選，我們要如何選擇？」2000年總統大選，退黨參選的許信良揚言將拿100萬票拉下他，結果是一場空，連署幾十萬票，只得7萬多票。

▲喜樂島聯盟推選呂秀蓮參選2020總統記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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