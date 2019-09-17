10歲女孩莉莉走了…戲水感染「食腦變形蟲」　加護病房奮戰1周亡

▲10歲女童莉莉戲水不幸感染罕見食腦變形蟲，送醫1周後宣告不治。（圖／翻攝自Facebook／Wendy Scott、#Lilystrong）



記者王致凱／綜合報導

美國德州10歲女童莉莉（Lily Mae Avant）日前在河中戲水後，感染罕見「食腦變形蟲」，送醫病況迅速惡化。家屬和親友證實，莉莉在醫院與死神拔河一個星期後，可惜仍不敵病魔，於16日離開人世。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，莉莉於美國勞動節（9月2日）連假期間，到靠近韋科（Waco）的布拉索斯河（Brazos River）和惠特尼湖（Lake Whitney）水域戲水消暑，返家後數天卻出現頭痛、發燒等類似感冒症狀，隨後病情迅速惡化，甚至出現言語障礙、反應遲鈍等症狀，家人才發覺不對勁。

莉莉被家人送往當地醫院急診室，隨後又於8日被轉院至沃斯堡（Fort Worth）庫克兒童醫院（Cook Children's Health Care System）接受進一步治療。醫師檢查後發現，莉莉的腦部感染了罕見的福氏內格里蟲（Naegleria fowleri），俗稱「食腦變形蟲」（brain-eating amoeba）。

莉莉就讀的瓦利米爾斯小學表示，莉莉已經於16日在醫院病逝，學校師生對此深感悲痛；莉莉家屬於臉書上創建的粉絲頁面「#LilyStrong」也在貼文中證實莉莉死訊。庫克兒童醫院鑿表示，院方並未獲得莉莉父母授權，因此拒絕對外針對死因發表任何資訊。

根據美國疾病管制中心（CDC）資訊，福氏內格里蟲一般出沒在溫暖、乾淨的淡水水域中，會透過鼻孔進入人體內，並且破壞腦部組織，雖然罕見但致死率極高。在1962年至2018年間，全美共通報145起福氏內格里蟲感染病例，其中34例發生於最近10年內，僅4人倖存。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有