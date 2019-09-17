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秋冬補助遊嘉義　名字內含嘉、義多間飯店優惠加碼送

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▲▼ 秋冬補助遊嘉義還有夜市卷，姓名有嘉義兩字加碼送 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義著名觀光路段文化夜市吸引不少國內外遊客。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

政府補助秋冬遊各縣市從9月1日起歡喜迎賓，每位遊客可憑身分證明享受一次房價折抵1000元的優惠，經濟部16日再推出夜市消費券搭載秋冬遊獎助優惠，每房再送200元折抵券，嘉義市則加碼推出姓名中有「嘉」或「義」的旅客，入住嘉義市指定飯店，優惠加碼送！

▲▼ 秋冬補助遊嘉義還有夜市卷，姓名有嘉義兩字加碼送 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 秋冬補助遊嘉可用政府發放的夜市卷，住客姓名有嘉、義兩字部分飯店還加碼送 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市自9月1日起至12月31日止配合交通部觀光局辦理「擴大國旅秋冬遊自由行旅客住宿優惠活動」，目前共有62家旅館加入優惠行列16日起更可搭配「經濟部促進夜市消費方案」持夜市抵用券至嘉義市文化路夜市標示有「歡迎使用夜市抵用劵」（如圖示）的55個攤位使用200元消費券。

嘉義市「香緹時尚」、「嘉宮旅社」、「冠閣大飯店」、「德爾芙快捷酒店」、「高橋飯店」、「嘉億時尚飯店」、「福泰桔子飯店」以及「嘉楠風華酒店」更將推出旅客姓名有「嘉」或有「義」的加碼好禮。

另外，旅客在市區旅遊可以選擇台灣好行「光林我嘉」66路公車，串聯嘉義市必遊知名景點，例如：蘭潭、檜意森活村、嘉義舊監獄、城隍廟、森林之歌地景藝術以及文化路夜市等處。

嘉義市政府觀光新聞處表示，旅客可在交通部觀光局擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動官網，搜尋62家旅宿業者名單。

嘉義市秋冬遊諮詢專線電話(05)225-2272，嘉義市觀光旅遊網https://travel.chiayi.gov.tw/，交通部觀光局─擴大國旅秋冬遊住宿優惠活動網https://fallwintertour.tbroc.gov.tw/hotel

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