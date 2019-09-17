索羅門斷交「台灣不孤單」！尼加拉瓜大使脫稿挺台：和你們站在一起

▲蔡英文出席「中美洲獨立198週年紀念酒會」。（圖／翻攝總統府官網，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

索羅門16日與台灣斷交後，總統蔡英文17日晚間出席「中美洲獨立198週年紀念酒會」。席間，尼加拉瓜大使達比亞致詞時脫稿說，「台灣並不孤單，我們會跟你們站在一起」，雖然很多國家沒和台灣邦交，但也都支持台灣，「因為台灣的確有幫助很多人。」現場響起一片掌聲。

舉辦在圓山大飯店的中美洲獨立198週年紀念酒會上，與會的包括尼加拉瓜大使達比亞（William Tapia）、瓜地馬拉大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado）與宏都拉斯代辦卡洛思（Juan Carlos Barahona Rodriguez），以及監察院長張博雅、國安會秘書長李大維、外交部長吳釗燮等人。

據中央社報導，達比亞致詞時表示，中美洲自從198年前的9月15日就從西班牙獨立，讓年輕一代享有真正的自由，台灣人民也走上這條道路。由於中美洲友邦與台灣都擁有共同的民主價值觀，於是他重申對台灣在國際舞台上的支持和友誼。最後，他脫稿講出，台灣並不孤單，他們會跟台灣站在一起，雖然很多國家跟台灣沒有邦交，但也是支持台灣，因為台灣提供過很多幫助。

蔡英文隨後致詞指出，中華民國台灣與尼加拉瓜、瓜地馬拉及宏都拉斯都有非常深厚的邦誼。「我們相互扶持、一起成長，並創造許多合作的成果」，她要特別代表台灣人民感謝各個友邦在國際社會為臺灣挺身而出，支持台灣的國際參與。

她又說，在中國的威脅利誘之下，現在失去了一個友邦，這幾年中國不斷用各種方式打壓台灣的國際空間，希望台灣屈服，接受「一國兩制」，且她昨天已經說過，「這是不可能的」。蔡英文強調，「儘管中國打壓，但是台灣誠心誠意對待朋友的態度不會改變，維持亞太區域和平及繁榮現狀的立場不會改變，台灣人民希望參與國際的決心也不會改變。」

最後，蔡英文說，「台灣讓世界更好，有各個友邦的支持，我們就有更大的力量完成更多的理想。希望友邦朋友們繼續為台灣發聲，我們一起來讓世界變得更好，創造更多的感動。」

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