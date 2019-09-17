索國斷交後...出席中美洲3友邦酒會　蔡英文：台灣有力量讓世界變更好

▲總統蔡英文出席「中美洲198週年紀念酒會」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

在南太平洋友邦索羅門群島斷交後，總統蔡英文於17日晚間出席「中美洲獨立198週年紀念酒會」時表示，儘管大陸不斷用各種方式打壓台灣的國際空間，但台灣誠心誠意對待朋友的態度、維持亞太區域和平及繁榮現狀的立場，以及台灣人民希望參與國際的決心均不會改變，「相信有友邦的支持，台灣就有更大的力量完成更多理想，讓世界變得更好。」

蔡英文在致詞時指出，今年是中美洲獨立邁入198週年，很高興今天能跟大家相聚，除了向友邦朋友們表達最誠摯的祝賀，也一起為邦誼舉杯同慶。

蔡英文說，中華民國台灣與尼加拉瓜、瓜地馬拉及宏都拉斯都有非常深厚的邦誼，彼此相互扶持、一起成長，並創造許多合作的成果。而她也要特別代表台灣人民，感謝各個友邦在國際社會為台灣挺身而出，支持台灣的國際參與。

蔡英文表示，相信昨天很多朋友也看見新聞，在大陸的威脅利誘之下，台灣失去了一個友邦，在這幾年來，大陸不斷用各種方式打壓台灣的國際空間，希望台灣屈服，接受「一國兩制」。她強調，昨天已經說過，「這是不可能的」。

蔡英文說，儘管大陸打壓，但是台灣誠心誠意對待朋友的態度不會改變，維持亞太區域和平及繁榮現狀的立場不會改變，台灣人民希望參與國際的決心也不會改變。

▼總統蔡英文出席「中美洲獨立198週年紀念酒會」。（圖／總統府提供）



蔡英文表示，今天是聯合國開議的日子，不久前外交部發表一部影片，傳達台灣人民對於參與聯合國體系的期盼。影片中，有台灣人在友邦國家推動醫療、農業、以及技職訓練等的畫面。

蔡英文說，這幾年間，她實地走訪尼加拉瓜、瓜地馬拉與宏都拉斯，也親眼見證我們各項合作計畫的成果，這部影片，感動了許多台灣人，「這份感動是出自台灣與友邦共同的努力跟交流，對所有友邦的支持表達感謝之意。」

蔡英文強調，我國「踏實外交」著眼的是互惠互助的長遠未來，是誠心誠意，不做華而不實的承諾，也不會亂開空頭支票，但只要朋友有需要，我們有能力，真正的朋友絕對是全力以赴，合作無間。

蔡英文表示，三個邦交國的咖啡在台灣非常受歡迎，風味各有千秋；進口的牛肉、海產和水果，也很受到台灣市場的肯定。她期待有更多中美洲的優質產品來到台灣，讓台灣成為中美洲商品在亞洲的行銷中心，政府會持續透過和企業組成的專業團隊，跟中美洲友邦擴大合作關係，一起開拓產品市場。

蔡英文最後說，台灣讓世界更好，有各個友邦的支持，我們就有更大的力量完成更多的理想。希望友邦朋友們繼續為台灣發聲，「我們一起來讓世界變得更好，創造更多的感動。」