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「汽車沒電了嗎？我幫你推！」三峽超熱心高帥警：想讓身邊的人都幸福

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▲▼民眾按讚。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲民眾位熱心的警員許哲銘（紅圈處）比讚。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

總是伸出援手！三峽警分局北大派出所一名身材高大的警員許哲銘，平時執勤態度認真，積極解決民眾糾紛、還不時幫民眾推拋錨車，但他從不喊累，擦擦汗、謙虛地說，「我誰～警察耶，能幫到大家就很開心」日前他又在大熱天幫老翁的拋錨車推到路邊，再去借行動電池接電，附近居民見狀也伸出大拇指比讚。

三峽區的臉書社團不時會看到民眾PO文感謝他的善行！現年26歲的許哲銘，來自屏東，氣質溫文儒雅，有著185公分的高挑身材，平時的生活樂趣是念書充實自己；「希望讓身邊的人安全、幸福」是他當年考取警察的原則。

▲▼許哲銘。（圖／翻攝自臉書我是三峽人）

▲時不時可以在臉書社團看到民眾稱讚許哲銘的善行。（圖／翻攝自臉書我是三峽人）

據了解，日前下午一名老翁因車輛太久沒使用，電瓶沒電拋錨在大學路中央，當時車來車往，情勢相當危險，許哲銘接獲報案，二話不說衝去現場，馬上伸出強而有力的雙手，慢慢把車推到路邊，再跟民眾借行動電池，貼心的他為確保老翁行車安全，先行開一段路測試車輛能否正常行駛。

▲▼民眾按讚。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲除了照顧大人，也疼惜走失幼童的許哲銘。（圖／記者陳雕文翻攝）

結果再度熄火，許哲銘馬上再跟民眾借電，還協助聯絡修車廠，等到相關人員到場，老翁的問題能獲得解決，才默默離開，路過民眾對於許員熱心服務的精神感到讚賞與欽佩。

三峽警分局呼籲，出門前應事先檢查車輛功能和燈號是否正常，及胎壓是否充足，避免車輛於行進間發生故障拋錨，因而影響自身及他人行車安全。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有

▼身高185公分，文質彬彬的許哲銘。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼許哲銘。（圖／記者陳雕文攝）

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