索羅門與台斷交「承認一中」：感謝台灣36年友誼與協助

▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

索羅門群島外交部今天指出，與台灣斷交並與中國建交的決定，符合聯合國2758號決議，也是依聯合國憲章精神所做決定，並且感謝台灣過去36年的友誼與合作關係。

索國內閣會議於16日做出外交轉向與台灣斷交的決定，索國外交部長馬內列（Jeremiah Manele）17日發表聲明指出，索國決定承認「一個中國政策」，將與中華人民共和國建立正常化關係，台灣過去對索國提供幫助的領域，索國將與中國建立雙邊合作機制接手處理。

聲明中表示，索國政府感謝台灣政府與人民在過去36年來與索國建立深厚、友善的合作關係，謝謝台灣在農業、教育、衛生、鄉村發展方面，提供給索國孩童及民眾的協助。

馬內列指出，索國知道台灣大使館今天關閉，索國外交部會確保台灣官員順利安排相關工作，並會遵守維也納公約的原則處理外交轉向過渡期間的相關事宜。

馬內列強調，儘管外交政策改變，索國政府仍鼓勵台索之間的貿易與投資，也會對在台就學的索國學生提供必要協助。根據台灣教育部國際司統計，目前在台灣共有125名索羅門留學生。

聯合國大會第2758號決議是1971年10月25日在第26屆聯合國大會會議上表決通過的、關於「恢復中華人民共和國在聯合國組織中的合法權利問題」的決議。中華人民共和國政府依據此決議取得原由中華民國政府在聯合國擁有的中國席位與代表權。

當時中華民國政府將此決議案稱為「排我納匪案」，現今中華民國政府則以「中華民國退出聯合國」代稱。該決議案對海峽兩岸政府國際地位、外交關係的變化產生重大影響，也成為今日中華人民共和國政府主張「一個中國」的重要依據。

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