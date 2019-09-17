徐巧芯點名勸退郭台銘三功臣　網友灌臉書：摸著妳的良心

▲郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／綜合報導

鴻海集團創辦人退出國民黨，讓外界以為是為脫黨參選鋪路，未料卻在16日晚間宣布不參選，為政壇投下一顆震撼彈。台北市議員徐巧芯直言「開心到睡不著」，並點名前總統馬英九、國民黨郝龍斌、資深媒體人趙少康是背後功臣。貼文一出，引來網友筆戰。

徐巧芯表示，郭台銘決定不選總統，「對各方來說都是最佳解」，這幾天她也不斷在節目上呼籲，希望有最後能有轉圜的空間，不選，對郭台銘是好的。

徐巧芯指出，過程中，不管是5日到郭台銘家力勸的馬英九，或者16日努力到最後一刻的郝龍斌、趙少康，都是不斷被誤會但實際上明明最努力促成一切的人。

徐巧芯還說，「猛一個大轉彎，那些罵他、罵他們太快的人，該想想自己做了什麼，未來該怎麼面對。」文末，她更hashtag「昨天開心到睡不著」、「還好不選」、「不選才有更多空間為國家努力」、「郭董加油」。

▲徐巧芯。（資料照／記者季相儒攝）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「來摸著妳的良心，剛選上高雄市長，適合出來選總統？」、「我覺得郭董再也不會揹國民黨的招牌出來選了，因為對國民黨應該心寒到不行」、「堅決不投韓！討厭的政治人物第一名！政績最後一名！」、「昨天傷心到睡不著，有能力的人都退縮了，這個國家要怎麽辦？」

不過，也有一些網友提到，「 支持並尊重郭董的選擇，謝謝郭董這一段時間讓許多人相信台灣真的有中道的力量！原本支持馬總統票投郭台銘，現在一樣支持馬總統是韓不投，謝謝巧芯的擔當和勇氣！」、「巧芯加油，妳辛苦了，真的不選就是馬總統的功勞，從現在開始時國民黨要團結一心」

對於郭台銘支持者留言，徐巧芯也表示，「各位郭粉可以尊重、相信郭董的選擇，是為了國家好！幫他加油，別難過哦！」、「尊重郭董，未來還有很多得靠他替國家幫忙的呢！」、「不要傷心，要尊重他，了解他的苦心」

▲徐巧芯點名勸退郭台銘三功臣，網友回應。