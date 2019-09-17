嘉市動保教育園區啟用 　百餘隻貓狗受惠入住

▲▼ 嘉市動保教育園區啟用，民眾帶先前認養的貓狗一起到場獻上祝福。（圖／記者翁伊森翻攝）。

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市政府斥資4,203萬元在彌陀路新建「動物保護教育園區」17日舉行落成啟用典禮，市長黃敏惠等貴賓共同揭牌、為收容動物祈福。園區內設有動物舍區、認養區、戶外運動專區及醫療區等空間，預計可收容100隻狗、20隻貓，大幅提升嘉義市動物收容品質。現場更邀請曾在嘉市動物收容中心認養毛小孩的主人，帶著寶貝一起回娘家，見證這歷史性的一刻，由市長黃敏惠更親自頒發毛小孩加菜金。

▲▼ 嘉市動保教育園區揭牌啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）。



黃敏惠表示，原位於本市彌陀路環保局資源回收場內的動物收容中心，設備簡陋、收容環境不佳，嚴重影響收容動物健康，為建構友善動物保護環境，提供收容動物優質空間及妥善醫療照護，市府積極推動「動物保護教育園區」的新建，2014年在行政院農委會的大力支持、社區里長多次鄰近居民溝通協調下，歷經艱辛過程，才終於讓本市收容動物有了安居的地方。

她表示，未來新園區不只收容、認養流浪動物，更兼顧動物疾病控管、醫療救護、節育等功能。此外，並設有戶外運動專區，給予收容動物放風空間，以維護牠們身心健康。期望透過優化認養環境，讓民眾願意走入教育園區，提高領養意願，讓園區動物有更多機會，找到一個家。



黃敏惠強調，「所有的生命都應該被愛與尊重」，毛小孩不只是寵物更是家人，任意拋棄將會為社會帶來很大的問題。新園區不只作為流浪動物收容場所也是重要的生命教育場域。若要解決流浪犬貓問題，除了提供友善收容環境、定期舉辦送養外，還必須落實源頭管理並強化飼主責任，透過生命教育，讓動物保護觀念向下紮根，因此呼籲飼主不要隨意丟棄犬貓、以認養代替購買。



建設處表示，「收容犬貓零撲殺」政策實施後，原來的動物收容空間不足，透過新建動物保護教育園區改善軟硬體設備，新園區內設有動物舍區、認養區及醫療區、戶外運動專區等空間，設計新穎且兼顧動物福利，跳脫以往悲情與鄰避形象，更導入教育功能不定期辦理動保相關課程，也提供機關學校動物保護教學，讓更多民眾懂得尊重動物，具體落實生命教育。園區啟用後，原在動物收容中心內之毛小孩，將於近日陸續搬遷至園區內。



此外，市府也積極推動各項犬貓服務措施，包括辦理流浪犬貓絕育補助、寵物登記優惠、免費晶片及疫苗施打、義診諮詢等，並結合民間動保團體的力量舉辦毛小孩送養活動，以提高收容動物的認養率及民眾對動物保護議題的關注與參與，並宣導友善動物、以領養代替購買及加強飼主責任。