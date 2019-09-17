檢舉達人住30樓「大砲拍違停」！駕駛回頭一看秒傻眼　網：根本狙擊手

記者趙蔡州／綜合報導

台中市有一名相當厲害的檢舉達人，他在30樓高的住家用俗稱「大砲」相機拍攝違規，同一個時段就拍到了3輛車明顯違規，而且車牌號碼都拍得一清二楚，違規駕駛也根本沒有發現已經被檢舉。消息被分享在臉書後，網友看了紛紛留言大讚「根本狙擊手，拍電影啊」、「再不找車位啊。」

事件地點位在台中市中區的興中街，經常有民眾把車違規併排停在路邊，剛好全部被後面30樓住戶拿「大砲」拍下檢舉。曝光的檢舉照片可以看見，一輛計程車明顯併排停在路中央，而且車牌還拍得一清二楚，駕駛在車內渾然不知已經被人拍照。

請繼續往下閱讀...

▲為了舉證這輛違停，檢舉人「每隔3分鐘」就拍一張。（圖／翻攝自路安專案臉書）

計程車駕駛表示，「這樣把人檢舉的行為不好啦，（但是你違規呀）沒錯啊，但是路上都停成這樣，你叫人家臨停要停到哪裡。」 而且這輛計程車被拍的時間點是9月7日，他每天載客人來買菜都停在同一個位置，這段期間恐怕被拍下不少違規照片。

不過也有民眾質疑，用這樣拍照的方式，如何舉證車輛是靜止狀態。這名檢舉達人為此「每隔3分鐘」就拍一張，多張不同時段、同地點同角度的違停照片，加上清楚的車牌足以開單告發，空閒時間利用自己的攝影專業檢舉違規，就是希望能改善住家附近的道路安全。

▲30樓住戶拿「大砲」拍違停。（圖／東森新聞）

事件也被臉書粉專「路安專案」分享，內文寫說「真的不要小看檢舉人，30層高樓拿大砲打車牌，也是輕而易舉的」、「你們這群違規XX還想打檢舉人，門都沒有，本案已送件」。

其他網友看了紛紛直呼「今天就靠這些照片開始我順利愉快的一天」、「簡直是狙擊手」、「不要違規就不會被拍，違規被拍就乖乖罰款嘍」、「違規駕駛都看不到車位，明明附近就有停車場」、「省小錢花大錢，乖乖繳錢嘍。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有