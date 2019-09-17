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王定宇揭索羅門遭「重金挖角」內幕　700字酸國民黨：挖眼睛治近視

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▲▼索羅門。（圖／翻攝自王定宇臉書）

▲王定宇揭露中國大陸「重金挖角」索羅門的模式。（圖／翻攝自王定宇臉書）

記者柯振中／綜合報導

索羅門宣布與台灣斷交後，民進黨立委王定宇17日700字揭露了北京的「重金挖角」模式，同時也澄清，政府希望能透過貸款、台灣廠商施工的國際合作方式，來確保興建運動會場館時的金流正常，但索國官方「不滿意這樣的正常安排」，所以才失去邦交國。此外，他還嗆國民黨，用「九二共識」處理外交關係，根本是「挖眼睛治近視」。

王定宇解釋，索國預備在首都荷尼阿拉興建「2023年太平洋運動會」主場館，希望台灣能夠提供3000萬美金（約新台幣9億元）的金援，隨著中國大陸的介入，索羅門不斷提高主場館的興建金額，近期甚至提高到了10倍，要求3億美金。

王定宇說，台灣政府則建議，以「貸款3000萬美金，由台灣廠商施作」的國際合作方式來完成場館興建，以避免金錢流向不明的地方，「索羅門官方顯然不滿意這樣的正常安排。」

▼索羅門居民。（圖／洪聖傑授權提供）

▲索羅門居民。（圖／洪聖傑授權提供）

隨後，美國出面協商，場館的部分讓澳洲出資興建，同時澳洲政府也給索羅門現金贊助，「澳洲總理莫里森今年6月出訪索羅門時，已宣布提供索國一項10年2.5億美元的補助計畫，並讓索國民眾能更容易赴澳洲工作。」

不過，他提到，索羅門似乎不滿意澳洲的協助方案，「顯然比不上中共要給的金額『九牛一毛』和給錢的『特別方式』。」

王定宇回應，雖然這起事件讓台灣失去邦交國，但主要原因是政府不接受「大撒幣式的金援外交手段」與「中共一國二制的一中方案」，「對台灣人民來說，這二個理由是絕對應該堅持的，不是嗎？」

▼王定宇提到，失去邦交國是因為政府不接受「大撒幣」式金援外交。（圖／記者林悅翻攝）

▲王定宇質疑洪秀柱答應國民黨主席吳敦義暫時不提「一中同表」，這是暫時隱瞞、欺騙選民，還是幡然悔悟放棄政治主張。（圖／記者林悅翻攝）

王定宇說，那些只敢對內譴責，而不敢向中國大陸發聲的政黨，不斷以「接受九二共識」來處理外交關係，就如同挖眼睛（失去主權）來治療近視（邦交關係）。

王定宇強調，有鑑於台灣的特殊處境，外交不應只看邦交國的數量，與主流國家的關係更加重要，「這次的索羅門案，美國動用了國安顧問、副總統彭斯、盟友澳洲來跟台灣一起作戰，雖然結果不如預期，但是這樣的合作夥伴關係是台灣外交上的重要得分。」

最後，王定宇說，雖然這次台灣失去索羅門這個邦交國，但未來是否能夠「失之東隅，收之桑榆」，還需要密切觀察。

►「即日起，我退出老化黨。」

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