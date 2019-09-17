統一時代周年慶精省攻略！買大家電送dyson吸塵器　雙十連假美食滿500送500

▲統一時代百貨周年慶將從10月2日起開跑。（圖／業者提供）



記者張妤瑄／台北報導

百貨周年慶從台北101開跑，10月邁入全盛期，各家百貨已進入備戰狀態，蓄勢待發。統一時代百貨台北店周年慶將於10／2正式開打，至10／27為止，是民眾年度撿便宜好時機。今（9／17）統一時代公開完整折扣亮點，其中「雙十連假」（10／10～10／12）更破天荒祭出滿500送500元，百分百回饋是百貨業頭一回。

看準連假商機，統一時代瞄準吃貨，雙十連假三天在指定餐飲消費滿新台幣500元就送500元服飾優惠券，用100％回饋金吸引消費者，帶入人流也帶動全館業績。化妝品滿2,000元送200元，全館滿5,000元送500元，搭配統一時代「13卡友日」（每月13日）與館內活動，UNIQLO、GAP等旗艦大店最高回饋達20％、家電則達17％。

▲統一時代百貨台北店9周年慶，9大折扣亮點祭出90萬預算，樓樓能抽獎。（圖／業者提供）



以單價較高最需要趁著折扣檔期出手的大家電來試算，舉例購買特價新台幣6萬4,990元的Panasonic滾筒洗脫烘衣機，搭著13卡友日出手，能拿到以下回饋：全館活動滿5,000送500就能先換到6,000元抵用券、聯名卡滿6,000送300又能拿3,000、卡友日滿2萬送500總計可拿到1,500、以及16大銀行加碼6萬送500與家電加碼6萬送500，加一加買6萬送1萬1,500。

換句話說，趁機出手買1台大家電，能直接再入手特價9,999元的dyson V7手持吸塵器，或是特價1萬1,499元的iRobot Roomba 890掃地機器人。也就是買大家電能靠回饋換購小家電，相當於送的！另外，若是入手符合資格且有節能標章大家電，還享政府補助最高5,000元。

▲趁著周年慶檔期，入手大家電做好精省計畫後，能為自己換購小家電。（圖／業者提供）



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至於破天荒美食優惠，趁雙十連假到館內吃飯，滿500送500服飾抵用券，能趁機出手單價相對低的女裝配件、運動時尚單品，單筆滿5,500元可以直接抵用，同時還能再換取周年慶滿5,000送500的抵用券，也就是說消費滿5,500元能賺回1,000元。