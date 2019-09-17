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恆隆行捐贈78台空氣清淨機　15所幼兒園兩千多名幼童受惠

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▲▼ 恆隆行捐贈嘉義市公立幼兒園空氣清淨機。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 恆隆行捐贈嘉義市公立幼兒園空氣清淨機，市長黃敏惠代表受贈（右二）。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

空氣污染對人體的危害是現今社會非常關注的議題，尤其雲嘉南地區季節交替時，常因大氣擴散不佳影響空氣品質。恆隆行貿易股份有限公司關心幼童健康，今年僅捐給嘉義市，共計15所公立幼兒園78台Honeywell空氣清淨機，兩千多名幼童將因此受惠。

▲▼ 恆隆行捐贈嘉義市公立幼兒園空氣清淨機。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 恆隆行捐贈嘉義市公立幼兒園空氣清淨機，兩千多名幼兒因而受惠。（圖／記者翁伊森翻攝）

市長黃敏惠17日於復國幼兒園捐贈儀式上親頒感謝狀，感謝恆隆行企業回饋社會，給孩子更清新的空氣。黃敏惠表示，嘉義市PM2.5比較高，我們雖然沒有工業區，但空氣品質不好，是因為百分之八十幾都是境外移入，因為氣流與地形的關係造成的。感謝恆隆行願意給嘉義市15所公立幼兒園每班一部Honeywell空氣清淨機，而政府與民間企業攜手合作，減少校園空氣汙染，改善校園空氣品質，營造清新的學習環境，一起守護孩子們的健康。

恆隆行貿易股份有限公司執行副總曾逸晉，我們長期關注幼童健康以及空氣品質，而Honeywell在美國是專業醫生推薦的第一品牌，在台灣也是連續七年銷售冠軍，加上現在正值換季，是小朋友容易引發過敏的時節，希望藉由捐贈空氣清淨機，降低對身體的危害，帶來清新的好空氣。

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