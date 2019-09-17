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道瓊永續指數評比出爐！　華航連4年入選「新興市場指數」成分股

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▲▼華航。（圖／華航提供）

▲華航為國內唯一連續四年入選道瓊永續指數－新興市場指數成分股的運輸業者。（圖／華航提供）

記者賴文萱／台北報導

道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Index, DJSI）13日公布2019年評比結果，華航為國內唯一連續四年入選DJSI新興市場指數成分股的運輸業者。

華航今年再次於全球航空產業脫穎而出，獲得第3名殊榮，並於評選的24個題組中共6個項目取得產業最高分，分別為「供應鏈管理、品牌管理、可信度、環境政策與管理系統、氣候策略、乘客安全」。

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DJSI為全球首支且最具公信力的企業永續績效評比指數，更為全球投資機構重要參考指標，其是於1999年由美國道瓊指數公司與瑞士永續投資公司RobecoSAM共同成立，透過評鑑61個產業各企業於經濟、環境、社會面的永續發展表現，選出該產業永續績效前10%企業。

華航表示，為實踐「用飛行與你我創造更多美好」的企業使命，在六大永續策略主軸「安全、治理、機隊航網、產品服務、集團合作、品牌感知」下積極推動永續作為，訂立短中長期永續目標，並支持聯合國永續發展目標。華航持續以國際最高認證標準「IOSA作業安全查核認證」把關旅客飛航安全。

▲▼華航。（圖／華航提供）

▲華航盼透過經濟、環境、社會各面向永續作為推展，邁向「成為台灣首選航空公司」的願景。（圖／華航提供）

為因應氣候議題，華航也導入氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD）指引架構，且為台灣首家且唯一支持TCFD航空公司；與空中巴士及Air TOTAL合作於新航機飛渡中添加永續替代燃油，進而舉辦航空替代燃油研討會和產官研專家分享經驗。

另為承擔社會責任與社會共好，華航也進行愛心救援、關懷弱勢、教育扎根及支持中華健兒等活動，期望持續透過經濟、環境、社會各面向永續作為推展，邁向「成為台灣首選航空公司」的願景。

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