登記參選要1500萬！被柯文哲問有沒有錢　陳佩琪秒嗆「沒有」：無賴漢





▲陳佩琪、柯文哲。（組合圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

17日為中選會受理總統連署登記最後一天，台北市長柯文哲被媒體拍到出現在中選會，但並未上樓以及領表登記，引起外界熱議。對此，柯文哲夫人陳佩琪在臉書上提到，其實柯文哲早上有詢問，「登記參選要1500萬，妳有沒有？」而她也秒回「沒有！」畢竟自己又不是做生意的，在台灣沒錢想選舉，根本是天方夜譚。

陳佩琪17日晚間在臉書上提到，自從柯文哲從政後，周遭常發生一堆紛紛擾擾的事情，她會僅守分寸，不會干預對方的決定。記得柯文哲在2014年初從醫院離職，頓時沒了收入，她也沒說什麼，一切就尊重柯文哲個人的生涯規劃。

陳佩琪表示，她曾在臉書上說，「若對人民有益， 那就去做吧！」結果被解讀成要柯文哲去選總統，所以自己後來也學聰明了，以後會加上一句，「若有其他考量， 那就不要去選吧！」 這樣誤會是否會比較少一點呢？其實這只是通篇表達自己對柯文哲生涯規劃的尊重而已。

陳佩琪說，自從柯文哲從政後，覺得對方最大的改變，就是從一個生活節儉的醫生，變成一個處處跟老婆伸手要錢的無賴漢，2014年的選舉補助款捐到透支後，還常常面臨不斷要求捐贈的壓力，加上後來被監察院罰錢和一連串官司和活動上面的支出，常壓得她喘不過氣來。

陳佩琪表示，柯文哲從政後薪水變少， 開銷卻變大，有一年燈會還要她掏2000萬還燈會欠款，想到一個人支撐家庭的辛苦，還要面對三不五時脫口而來的無理要求，常忍不住私下唉聲嘆氣，好幾天不想跟他說話。

「今早出門前他突然問我一句『要登記參選， 要1500萬，妳有沒有？』」陳佩琪說，想也知道答案，直接回柯文哲「沒有！」靠勞力一個病人一個病人看的基層醫生，會一下子拿得出1500萬？又不是做生意的，以前就常跟柯文哲說，若知道以後要從政，30年前就要有先見之明娶個富家女，「沒錢想選舉，在台灣是天方夜譚！」

陳佩琪提到，或許有人會罵她醫生還抱怨生活辛苦，其實不是抱怨，只是拿不出數千萬給柯文哲做選舉而已，想想最近在國外旅遊被扒了150歐元（約新台幣5100元），到現在想起來還心痛不已。

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▼陳佩琪表示，柯文哲曾問有沒有1500萬，她直接回答「沒有！」（圖／翻攝自陳佩琪臉書粉專）