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總統大選還有望？柯文哲被問「政黨提名」　笑：這是另一個故事

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記者鄒鎮宇／台北報導

台北市長柯文哲在總統連署登記最後一天，壓線趕到中選會，但鑑於時間截止而來不及領取登記表。資深媒體人董智森分析，柯文哲猶豫的原因不外乎是「金錢」，且他日後還有「政黨提名」的機會，後續發展很難說。

柯文哲面對2020總統大遠的動向，始終保持沒把話說死的情況，一舉一動都引起關注。在17日截止前，柯文哲的乾妹前彰化縣立委黃文玲等人帶著百萬現金要登記，但無奈以超越時間，現場也爆發口角；另外，柯文哲被目擊在中選會附近現身，他表示只是來接父母回家。

▲▼總統大選還有望？柯文哲被問「政黨提名」　笑：這是另一個故事。（圖／東森新聞）

▲▼董智森認為，柯文哲不表態的原因是因為錢。（圖／東森新聞）

▲▼總統大選還有望？柯文哲被問「政黨提名」　笑：這是另一個故事。（圖／東森新聞）

「你要不要找個副總統來跟我搭擋？」柯文哲在記者會上表示，「我今天出門的時候還問陳珮琪，登記要多少錢？她說要100萬。我說妳有沒有？」透露他不參與2020的主要原因可能是因為「金錢因素」。

董智森表示，柯文哲此次不參選的主要原因就是「錢」，因為總統大選不像選台北市長，地點擴及全台，「不是過去他在台北市，他營造了小小的範圍，他可以用網路或者用他手上的一些資訊，來打這場選戰。」董智森說，柯文哲現在最大的包袱就是「台灣民眾黨」，因為他必須幫忙黨內的立委候選人募款，還要爭取席次。

此外，柯文哲在記者會上被問及是否會爭取政黨提名，他也笑著回答說，「那又另外一個故事了。This is another story」。沒將話說死的柯文哲是否會投入2020，恐怕得看11月22日政黨提名截止前，是否有與親民黨、時代力量合作了。

▼柯文哲被問「政黨提名」時說，那又另外一個故事了。（圖／東森新聞）

▲▼總統大選還有望？柯文哲被問「政黨提名」　笑：這是另一個故事。（圖／東森新聞）

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