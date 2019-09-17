沈浸式全景劇場+VR影片！創作靈感從睡美人發想　連結「漸凍人」心理



▲空總推出沈浸式劇場+VR影片展演《The Awake》，創作靈感從睡美人發想，探究「漸凍人」心理層面。（圖／空總台灣當代文化實驗場提供，下同）

記者林育綾／台北報導

「空總台灣當代文化實驗場」將推出推出「沉浸式全景舞蹈舞蹈劇場」結合「VR影片」的展演製作《The Awake》，從童話故事《睡美人》開始發想，進而以「漸凍人」做為主題，藉由親身與病患接觸的經驗與互動，轉換成創作靈感，由身體感官逐漸失去開始，深究到心理層面，將在9/20至22日推出展演，並在9/17至19日率先開放觀眾參觀展場裝置。

由於全景影像、虛擬實境（VR）技術日益普及，「全視角」走動式觀看，挑戰傳統劇場敘事邏輯，成為當代嶄新的感官經驗，因此空總再次以當代藝術結合科技媒體概念，委託InTW舞影工作室創作舞劇，並與Funique VR Studio、導演張皓然合作VR影片，團隊也以漸凍人協會為研究與田調對象，藉由親身與病患接觸的經驗與互動，轉換成創作靈感。。

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InTW藝術總監謝筱瑋邀請6位不同舞蹈背景的舞者合作、共同編創，展演將結合VR技術。影片導演張皓然和VR技術團隊Funique VR Studio，以電影《潛水鐘與蝴蝶》為靈感，以超現實影像，呈現漸凍人的內在心境，也透過VR影片表現患者身體與心靈的反差。更匯聚舞台、音樂、服裝、燈光與平面與影像等跨領域的專業團隊，打造出當代舞蹈、劇場、影像、VR虛擬實境的當代舞蹈劇場演出。

在空總聯合餐廳這個「非典型劇場」空間中，置入沒有明顯的故事線的展演，並將空間分割設計為四個場景。以棉線纏繞的空間中，搭配電視鏡投射出的魔鏡意象；而旁側充滿彈性布料地面的空間，企圖讓觀眾與舞者顛簸共舞，並對照出漸凍人行動日趨僵硬意念。

另一個如同客廳的空間陳設，則是以漸凍人的家居生活為主體，可看到病床、時鐘、餐桌等裝置。觀眾可自由在不同的空間移動，此外可結合VR空間的影片裝置，以「全視角」挑戰傳統劇場敘事邏輯，此作品的推出，可說是突破常規及感官經驗的全新製作。

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《The Awake》9月20日至22日在空總聯合餐廳展演空間2樓，推出融合沉浸式劇場與VR影片的展演製作；並於17日至19日率先開放觀眾參觀展場裝置。



空總台灣當代文化實驗場

台北市大安區建國南路一段177號

活動資訊連結：https://clab.org.tw/event/2019theawake/