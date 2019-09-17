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認識家庭服務中心？　桃市舉辦9場大型宣導活動

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▲認識家庭服務中心？桃市舉辦9場大型宣導活動。(圖／市府提供)

▲認識家庭服務中心？桃市舉辦9場大型宣導活動。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府於13個行政區，各建置1處家庭服務中心，為帶領民眾進一步了解家庭服務中心的服務項目，社會局從9月起至11月期間，規劃舉辦9場次「桃氣家年華．親子FUN假趣」大型宣導活動，邀請弱勢家庭及社區民眾參加，希望透過社工積極性介入，為弱勢家庭培力，也讓每個家庭獲得溫暖與支持。▲認識家庭服務中心？桃市舉辦9場大型宣導活動。(圖／市府提供)

市長鄭文燦17日出席市府舉辦的「桃氣家年華．親子FUN假趣」2019年度家庭服務中心系列宣導活動指出，家庭服務中心「以家庭為中心、以社區為基礎」，提供在地、即時及整合性的社福服務。▲認識家庭服務中心？桃市舉辦9場大型宣導活動。(圖／市府提供)

市府於13個行政區各建置1處家庭服務中心，配置100多位專業社工，目前正研議於桃園及中壢行政區再增設1處服務中心，除了針對高風險家庭，提供包含福利需求評估、諮商關懷、急難救助等服務，也希望發揮促進親子教育、社區互動、提供法律、理財諮詢、福利事項爭取等功能，尤其各局處因業務關係可能接觸到許多潛在需要服務的家庭，希望未來能透過雲端資訊系統整合，讓資訊橫向、縱向連結更順暢，打造更全面、縝密的社會安全網。▲認識家庭服務中心？桃市舉辦9場大型宣導活動。(圖／市府提供)

▲認識家庭服務中心？桃市舉辦9場大型宣導活動。(圖／市府提供)

鄭文燦表示，走過貧窮才知道生活的艱辛，弱勢家庭也存在家庭互動需求，但有些家庭怯於使用政府資源，或參加公眾活動等，希望透過9月起接連登場的大型宣導活動，展現家庭中心活潑正面的能量，吸引更多家庭參與，首場活動預計9月21日上午9時於楊梅埔心天幕公園舉行，活動內容包含園遊會、健走、野餐及闖關遊戲等。

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