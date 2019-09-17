朴子轉運站防淹水增高60公分　未來將納入16公車路線

▲▼ 施工人員講解朴子轉運站新建工程。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府因應海線區域發展及改善朴子市區交通壅塞、大小車輛爭道現象，2018年獲中央補助工程費用3,754萬元，藉以規劃建置朴子轉運站客運轉運功能，在取得建築執照後2019年6月正式動工，並預定2020年1月完工。縣長翁章梁16日前往工地視察並聽取簡報說明工程進度及施工情形。

建設處指出，朴子轉運站將會配置7席公車席位及多功能附屬設施，未來也會有縣公車處、嘉義客運、統聯客運、新營客運及阿里山客運等業者共16條公車路線進駐，目前正辦理基礎模板組立施作；日前遭遇豪雨影響，下水道既有箱涵影響工程施作等困難也已排除，基於823水災影響，將基地高層提高60CM。

翁章梁表示，為有效解決朴子市區的交通混亂情況，政府規劃將朴子轉運站整合到外環道路，將有16公車路線進駐，加以周圍設有停車場，民眾可以有效停放車輛停放再轉搭大眾運輸工具。



朴子轉運站外觀設計融入配天宮紅白花在地意象，呈現在地特色文化與傳統風俗元素，對發展觀光產業也有加分效應。啟用後將成為朴子市新地標，配合朴子市都市計畫南區開發政策，並將為朴子市的城市發展開啟新篇章。